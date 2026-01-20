Рейтинг@Mail.ru
Россия готова работать с теми, кто не применяет шантаж, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
11:18 20.01.2026 (обновлено: 11:22 20.01.2026)
Россия готова работать с теми, кто не применяет шантаж, заявил Лавров
россия
сергей лавров
в мире
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
россия, сергей лавров, в мире, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Сергей Лавров, В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Россия готова работать на внешнем контуре со всеми, кто готов сотрудничать без шантажа, на основе взаимности , заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"На внешнем контуре мы готовы работать со всеми, кто отвечает взаимностью и расположен к тому, чтобы договариваться по-честному, на равноправной основе, без шантажа, без давления. И это всем хорошо известно", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров назвал отношения России и Китая беспрецедентными
РоссияСергей ЛавровВ миреПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
