Россия готова работать с теми, кто не применяет шантаж, заявил Лавров

"На внешнем контуре мы готовы работать со всеми, кто отвечает взаимностью и расположен к тому, чтобы договариваться по-честному, на равноправной основе, без шантажа, без давления. И это всем хорошо известно", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.