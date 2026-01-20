Рейтинг@Mail.ru
11:18 20.01.2026 (обновлено: 11:26 20.01.2026)
Запад не добился изоляции России, заявил Лавров
"Изоляция" России, которой добивался Запад, не состоялась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 20.01.2026
россия, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, сергей лавров
Россия, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Сергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Изоляция" России, которой добивался Запад, не состоялась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Ни для кого уже секретом не является: пресловутая изоляция России не состоялась, как бы о ней не говорили наши недоброжелатели. Крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, парад на Красной площади, большое количество зарубежных гостей. Мы очень ценим всех тех, кто лично принял участие в этих торжествах, либо направил специальную делегацию", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Запад пытался сорвать все договоренности по Украине, заявил Лавров
Вчера, 11:25
 
Россия, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Сергей Лавров
 
 
