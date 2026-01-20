https://ria.ru/20260120/lavrov-2068975401.html
Сегодня в мире идет игра "кто сильнее, тот и прав", заявил Лавров
2026-01-20T11:13:00+03:00
2026-01-20T11:13:00+03:00
2026-01-20T11:31:00+03:00
