Сегодня в мире идет игра "кто сильнее, тот и прав", заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
11:13 20.01.2026 (обновлено: 11:31 20.01.2026)
Сегодня в мире идет игра "кто сильнее, тот и прав", заявил Лавров
мир, в мире, россия, юг, восток, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Мир, В мире, Россия, Юг, Восток, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В современном мире идет игра по принципу "кто сильнее, тот и прав", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Правила, на которых вроде бы и должен основываться миропорядок, устраивающий Запад, - эти правила все перечеркнуты. Идет игра: кто сильнее, тот и прав... Мы все это наблюдаем. Но последствия такой линии ощущают не только государства глобального Юга и глобального Востока, но и внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
