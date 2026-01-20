https://ria.ru/20260120/lavrov-2068974835.html
Россия обеспокоена попытками дестабилизации ситуации в Иране, заявил Лавров
Россия обеспокоена попытками дестабилизации ситуации в Иране, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Россия обеспокоена попытками дестабилизации ситуации в Иране, заявил Лавров
Россия глубоко обеспокоена откровенными попытками дестабилизировать ситуацию в Иране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:09:00+03:00
2026-01-20T11:09:00+03:00
2026-01-20T11:15:00+03:00
россия
иран
сергей лавров
в мире
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068975401.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сергей лавров, в мире, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Иран, Сергей Лавров, В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Россия обеспокоена попытками дестабилизации ситуации в Иране, заявил Лавров
Лавров: РФ обеспокоена попытками дестабилизировать ситуацию в Иране