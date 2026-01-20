Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал атаку США на Венесуэлу грубым вооруженным вторжением
11:08 20.01.2026 (обновлено: 11:18 20.01.2026)
Лавров назвал атаку США на Венесуэлу грубым вооруженным вторжением
Атака США на Венесуэлу была грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Сергей Лавров, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу была грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уже упомянул, как бурно начался нынешний год. Мы стали свидетелями беспрецедентных событий - грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Пресс-конференция Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров предупредил Запад о последствиях давления на Россию
