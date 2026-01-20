https://ria.ru/20260120/lavrov-2068974636.html
Лавров назвал атаку США на Венесуэлу грубым вооруженным вторжением
Лавров назвал атаку США на Венесуэлу грубым вооруженным вторжением - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров назвал атаку США на Венесуэлу грубым вооруженным вторжением
Атака США на Венесуэлу была грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:08:00+03:00
2026-01-20T11:08:00+03:00
2026-01-20T11:18:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
сергей лавров
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068974366.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, сергей лавров, силия флорес, удары сша по венесуэле, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Сергей Лавров, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров назвал атаку США на Венесуэлу грубым вооруженным вторжением
Сергей Лавров назвал атаку США на Венесуэлу грубым вооруженным вторжением