Лавров предупредил Запад о последствиях давления на Россию
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции рассказал о переговорах по Украине, провалившихся попытках Запада изолировать Россию и интересах...
20.01.2026
2026-01-20T11:08:00+03:00
2026-01-20T15:07:00+03:00
Пресс-конференция Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Лавров об отношении США к урегулированию украинского конфликта
Лавров сообщил, что Россия получила устав "Совета мира" по Газе, и отметил, что администрация Трампа прагматична, там осознают необходимость не просто объединять страны под своим началом, но и учитывать их интересы. Он добавил, что в то же время ОБСЕ находится в "катастрофическом" состоянии, и упала так низко, что дальше некуда.
2026-01-20T11:08
true
PT1M06S
Лавров: "Если западные страны хотят между собой разговаривать по понятиям – это их выбор"
"Если западные страны хотят между собой разговаривать по понятиям - это их выбор". Трудно было представить, что дискуссии вокруг Гренландии поставят под вопрос сохранение блока НАТО, отметил Лавров.
2026-01-20T11:08
true
PT0M57S
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции рассказал о переговорах по Украине, провалившихся попытках Запада изолировать Россию и интересах Москвы в различных регионах.
Об урегулировании на Украине
Москва выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта.
«
"Если посмотреть на историю этого кризиса начиная с 2014 года, и особенно в период с 2022-го, нет недостатка в доброй воле со стороны России в том, что касается заключения политических договоренностей".
Сергей Лавров
глава МИД России
Однако европейцы делают все, чтобы помешать этому стремлению к миру.
«
"Точно так же они себя ведут по отношению к тем инициативам, которые выдвигает администрация Дональда Трампа. <...> Если почитаете заявления европейских политиков, даже Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен, Мерца, Стармера, Макрона, Рютте, они всерьез готовятся к войне против России. И этого не скрывают".
Сергей Лавров
глава МИД России
Разрабатываемые в Европе гарантии безопасности предусмотрены лишь для действующего киевского режима.
«
"Никто не говорит, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем: ни слова о восстановлении прав русскоязычных, снятии запрета на использование русского во всех сферах жизни, на деятельность Украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет".
Сергей Лавров
глава МИД России
Из всех западных государств только Штаты готовы работать над устранением первопричин украинского конфликта.
«
"При Трампе США стали единственной страной, которая не только выразила понимание интересов российской стороны, но и предложила развязки, которые учитывали бы первопричины нынешнего кризиса".
Сергей Лавров
глава МИД России
Тем временем Владимир Зеленский
и Европа истерично пытаются навязать американцам идею о перемирии.
«
"В очередной раз перевооружить киевский режим, дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Россию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев — конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем".
Сергей Лавров
глава МИД России
О возможности диалога с Европой
С нынешними европейскими лидерами вряд ли получится договориться: они слишком глубоко загнали в себя ненависть к России
. Но Москва все равно не отказывается от диалога.
«
"Здоровые силы все-таки проснулись, их голос уже слышен. И не только в Венгрии, Словакии, Чехии, но и в той же Германии, Франции. Есть силы, которые прежде всего заботятся о своих национальных интересах. <...> Вот тут (канцлер Германии Фридрих. — Прим. ред.) Мерц сказал, что Россия — европейская страна, надо с ней разговаривать. Осенило!"
Сергей Лавров
глава МИД России
О провалившейся изоляции России
«
"Пресловутая изоляция России не состоялась, как бы о ней ни говорили недоброжелатели. Крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, парад на Красной площади, большое количество зарубежных гостей".
Сергей Лавров
глава МИД России
Москва будет отстаивать свои интересы и не позволит вольно обращаться с законными правами.
«
"Мы готовы работать со всеми, кто отвечает взаимностью и расположен к тому, чтобы договариваться по-честному, на равноправной основе, без шантажа, без давления. И это всем хорошо известно".
Сергей Лавров
глава МИД России
Дискуссии вокруг Гренландии
— последствия колониальной эпохи. Когда-то трудно было представить, что они приведут к вопросу о сохранении единства НАТО
.
«
"Внутри западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия — очевидный пример, который у всех на устах. Трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока".
Сергей Лавров
глава МИД России
Россия считает, что в ситуации вокруг острова западные страны стремятся разговаривать между собой "по понятиям".
«
"Это их выбор, это их право".
Сергей Лавров
глава МИД России
Москва наблюдает за развитием событий, но не имеет к ним никакого отношения.
«
"Когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что иначе ее захватят Россия или Китай, нет таких подтверждений. <...> Я не сомневаюсь, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов".
Сергей Лавров
глава МИД России
Россия заинтересована в открытом и равноправном сотрудничестве в Арктике.
«
"Соединенные Штаты проявляют заинтересованность возобновить дискуссии в рамках Арктического совета — в отличие от некоторых европейцев, хотя на техническом уровне эти контакты сохраняются".
Сергей Лавров
глава МИД России
«
"Мы стали свидетелями беспрецедентных событий — вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с супругой. <...> Мы заинтересованы в том, чтобы содействовать разрядке напряженности".
Сергей Лавров
глава МИД России
Москва и Пекин достигли небывалого уровня отношений.
«
"Они беспрецедентны по уровню, глубине, совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и в целом на мировой арене".
Сергей Лавров
глава МИД России
Китай переиграл конкурентов, опираясь на те правила, которые сам Запад во главе с США
и положил в основу глобализации.
«
"Экономические и финансовые показатели развития КНР говорят сами за себя".
Сергей Лавров
глава МИД России
Россия обеспокоена попытками дестабилизировать ситуацию в Иране и заинтересована в разрядке напряженности.
«
"Особенно отмечу иранскую ситуацию, которую необходимо урегулировать на основе уважения права Тегерана на мирное использование ядерной энергии".
Сергей Лавров
глава МИД России
Москва, Тегеран и Тель-Авив обсуждали возможность договоренности о ненападении Израиля и Ирана друг на друга.
«
"Такие контакты были по инициативе наших собеседников — и израильских, и иранских. <...> Мы всегда, когда к нам обращаются за помощью, готовы добрые услуги применить".
Сергей Лавров
глава МИД России
ОБСЕ упала ниже некуда, и непонятно, насколько возможна ее реанимация.
«
"Организация, которая была основана на принципах равноправия и консенсуса, переродилась в инструмент, который Запад, пользуясь большинством, затачивает против России".
Сергей Лавров
глава МИД России
Однако Москва продолжает в ней участвовать, чтобы взаимодействовать со странами, сохраняющими здравый смысл.
«
"Мы будем поддерживать с ними контакты и максимально удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила сама себя".
Сергей Лавров
глава МИД России
При этом неясно, достанется ли этой евро-атлантической структуре место в системе евразийской безопасности.
«
"Евро-атлантическая концепция обеспечения безопасности себя дискредитировала. Именно поэтому мы ведем речь о евразийской. <...> Когда-то все равно придется договариваться, как новым крупным либо национальным, либо региональным игрокам в составе интеграционных структур взаимодействовать. И на повестке дня сейчас <...> диалог о том, как эту многополярность упорядочить".
Сергей Лавров
глава МИД России