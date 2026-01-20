Рейтинг@Mail.ru
Лавров предупредил Запад о последствиях давления на Россию - РИА Новости, 20.01.2026
11:08 20.01.2026 (обновлено: 15:07 20.01.2026)
Лавров предупредил Запад о последствиях давления на Россию
Лавров предупредил Запад о последствиях давления на Россию
Лавров предупредил Запад о последствиях давления на Россию

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции рассказал о переговорах по Украине, провалившихся попытках Запада изолировать Россию и интересах Москвы в различных регионах.

Об урегулировании на Украине

Москва выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта.
«

"Если посмотреть на историю этого кризиса начиная с 2014 года, и особенно в период с 2022-го, нет недостатка в доброй воле со стороны России в том, что касается заключения политических договоренностей".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств
15 января, 08:00
Однако европейцы делают все, чтобы помешать этому стремлению к миру.
«

"Точно так же они себя ведут по отношению к тем инициативам, которые выдвигает администрация Дональда Трампа. <...> Если почитаете заявления европейских политиков, даже Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен, Мерца, Стармера, Макрона, Рютте, они всерьез готовятся к войне против России. И этого не скрывают".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Разрабатываемые в Европе гарантии безопасности предусмотрены лишь для действующего киевского режима.
«

"Никто не говорит, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем: ни слова о восстановлении прав русскоязычных, снятии запрета на использование русского во всех сферах жизни, на деятельность Украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
2 января, 08:00
Из всех западных государств только Штаты готовы работать над устранением первопричин украинского конфликта.
«

"При Трампе США стали единственной страной, которая не только выразила понимание интересов российской стороны, но и предложила развязки, которые учитывали бы первопричины нынешнего кризиса".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Тем временем Владимир Зеленский и Европа истерично пытаются навязать американцам идею о перемирии.
«

"В очередной раз перевооружить киевский режим, дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Россию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев — конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России

О возможности диалога с Европой

С нынешними европейскими лидерами вряд ли получится договориться: они слишком глубоко загнали в себя ненависть к России. Но Москва все равно не отказывается от диалога.
«

"Здоровые силы все-таки проснулись, их голос уже слышен. И не только в Венгрии, Словакии, Чехии, но и в той же Германии, Франции. Есть силы, которые прежде всего заботятся о своих национальных интересах. <...> Вот тут (канцлер Германии Фридрих. — Прим. ред.) Мерц сказал, что Россия — европейская страна, надо с ней разговаривать. Осенило!"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
16 января, 08:00

О провалившейся изоляции России

«

"Пресловутая изоляция России не состоялась, как бы о ней ни говорили недоброжелатели. Крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, парад на Красной площади, большое количество зарубежных гостей".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Москва будет отстаивать свои интересы и не позволит вольно обращаться с законными правами.
«

"Мы готовы работать со всеми, кто отвечает взаимностью и расположен к тому, чтобы договариваться по-честному, на равноправной основе, без шантажа, без давления. И это всем хорошо известно".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
16 января, 08:00

О гренландском кризисе

Дискуссии вокруг Гренландии — последствия колониальной эпохи. Когда-то трудно было представить, что они приведут к вопросу о сохранении единства НАТО.
«

"Внутри западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия — очевидный пример, который у всех на устах. Трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Россия считает, что в ситуации вокруг острова западные страны стремятся разговаривать между собой "по понятиям".
«
"Это их выбор, это их право".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Москва наблюдает за развитием событий, но не имеет к ним никакого отношения.
«

"Когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что иначе ее захватят Россия или Китай, нет таких подтверждений. <...> Я не сомневаюсь, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
Россия заинтересована в открытом и равноправном сотрудничестве в Арктике.
«

"Соединенные Штаты проявляют заинтересованность возобновить дискуссии в рамках Арктического совета — в отличие от некоторых европейцев, хотя на техническом уровне эти контакты сохраняются".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России

О вторжении в Венесуэлу

«

"Мы стали свидетелями беспрецедентных событий — вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с супругой. <...> Мы заинтересованы в том, чтобы содействовать разрядке напряженности".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
На одном полушарии Трамп далеко не уедет
10 января, 08:00

Об отношениях с Китаем

Москва и Пекин достигли небывалого уровня отношений.
«

"Они беспрецедентны по уровню, глубине, совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и в целом на мировой арене".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Китай переиграл конкурентов, опираясь на те правила, которые сам Запад во главе с США и положил в основу глобализации.
«

"Экономические и финансовые показатели развития КНР говорят сами за себя".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дедушка со спичками: Трамп ударил по России и Китаю одновременно
14 января, 08:00

О протестах в Иране

Россия обеспокоена попытками дестабилизировать ситуацию в Иране и заинтересована в разрядке напряженности.
«
"Особенно отмечу иранскую ситуацию, которую необходимо урегулировать на основе уважения права Тегерана на мирное использование ядерной энергии".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Москва, Тегеран и Тель-Авив обсуждали возможность договоренности о ненападении Израиля и Ирана друг на друга.
«

"Такие контакты были по инициативе наших собеседников — и израильских, и иранских. <...> Мы всегда, когда к нам обращаются за помощью, готовы добрые услуги применить".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00

О "падении" ОБСЕ

ОБСЕ упала ниже некуда, и непонятно, насколько возможна ее реанимация.
«

"Организация, которая была основана на принципах равноправия и консенсуса, переродилась в инструмент, который Запад, пользуясь большинством, затачивает против России".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Жалкие беспринципные твари: почему европейцы побежали за защитой к России
18 января, 08:00
Однако Москва продолжает в ней участвовать, чтобы взаимодействовать со странами, сохраняющими здравый смысл.
«

"Мы будем поддерживать с ними контакты и максимально удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила сама себя".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
При этом неясно, достанется ли этой евро-атлантической структуре место в системе евразийской безопасности.
«

"Евро-атлантическая концепция обеспечения безопасности себя дискредитировала. Именно поэтому мы ведем речь о евразийской. <...> Когда-то все равно придется договариваться, как новым крупным либо национальным, либо региональным игрокам в составе интеграционных структур взаимодействовать. И на повестке дня сейчас <...> диалог о том, как эту многополярность упорядочить".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Время платить по счетам: Россия и Запад возвращаются в 2021-й
17 января, 08:00
 
