В Кызыле осудили женщину, доведшую падчерицу до инвалидности - РИА Новости, 20.01.2026
15:07 20.01.2026
В Кызыле осудили женщину, доведшую падчерицу до инвалидности
Жительница Кызыла, избиениями доведшая до инвалидности четырехлетнюю падчерицу, приговорена к 6 годам колонии, сообщает тувинский главк СК РФ.
В Кызыле осудили женщину, доведшую падчерицу до инвалидности

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 янв – РИА Новости. Жительница Кызыла, избиениями доведшая до инвалидности четырехлетнюю падчерицу, приговорена к 6 годам колонии, сообщает тувинский главк СК РФ.
По данным ведомства, в ноябре и декабре 2023 года в частном домовладении в Кызыле на почве личных неприязненных отношений женщина избивала свою четырехлетнюю падчерицу и причиняла ей иными способами телесные повреждения.
"Своими умышленными действиями она причинила малолетней потерпевшей тяжкое телесное повреждение, явившееся основанием для установления инвалидности по категории "ребёнок-инвалид" и вызвавшее необходимость в социальной защите и мерах реабилитации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ) и назначил ей 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
