В курском Железногорске к утру восстановят подачу тепла после аварии - РИА Новости, 20.01.2026
23:23 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/kursk-2069179972.html
В курском Железногорске к утру восстановят подачу тепла после аварии
происшествия, железногорск , курская область, александр хинштейн
Происшествия, Железногорск , Курская область, Александр Хинштейн
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Работы по восстановлению подачи тепла и горячей воды после аварии на тепловой сети в Железногорске Курской области будут завершены к утру, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня в Железногорске произошла серьезная авария на участке магистральной тепловой сети. В результате двух порывов остановлена подача тепла и горячей воды свыше чем в 140 МКД (многоквартирных домах - ред.), 18 социальных объектах... В ближайшие часы тепло начнет постепенно возвращаться в дома, а все восстановительные работы должны быть завершены уже к утру", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что площадь работ обширная, требовалось согласование земляных работ с другими ресурсоснабжающими организациями.
В трех районах Крыма ввели графики временного отключения электроэнергии
ПроисшествияЖелезногорскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
