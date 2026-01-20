https://ria.ru/20260120/kupol-2068923409.html
На Украине планируют построить антидроновый купол
На Украине планируют построить антидроновый купол - РИА Новости, 20.01.2026
На Украине планируют построить антидроновый купол
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что перед Украиной стоит задача по созданию антидронового купола над всей страной. РИА Новости, 20.01.2026
На Украине планируют построить антидроновый купол
Глава МО Украины Федоров заявил, что стране нужен антидроновый купол