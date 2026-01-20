Рейтинг@Mail.ru
На Украине планируют построить антидроновый купол - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/kupol-2068923409.html
На Украине планируют построить антидроновый купол
На Украине планируют построить антидроновый купол - РИА Новости, 20.01.2026
На Украине планируют построить антидроновый купол
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что перед Украиной стоит задача по созданию антидронового купола над всей страной. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T02:28:00+03:00
2026-01-20T02:28:00+03:00
украина
михаил федоров
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067842582_0:126:3074:1855_1920x0_80_0_0_138c0b91fce6fd06fb33cb2446e77012.jpg
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068910418.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067842582_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0312971b40d30df217155bf0381d824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, михаил федоров, верховная рада украины
Украина, Михаил Федоров, Верховная Рада Украины
На Украине планируют построить антидроновый купол

Глава МО Украины Федоров заявил, что стране нужен антидроновый купол

© REUTERS / Andrii NesterenkoМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что перед Украиной стоит задача по созданию антидронового купола над всей страной.
"Наша задача - построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете", - написал Федоров в Telegram-канале.
Верховная рада ранее в январе проголосовала за назначение экс-главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. По его словам, он намерен провести аудиты в военкоматах, в украинской армии и самом министерстве обороны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В ОП высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат
Вчера, 22:51
 
УкраинаМихаил ФедоровВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала