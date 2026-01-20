https://ria.ru/20260120/kuban-2069110930.html
На Кубани прошли обыски у главы района из-за нарушений в строительстве
КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Обыски, связанные с нарушениями при строительстве соцобъекта, прошли в кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обыски в кабинете главы Приморско-Ахтарского округа", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мероприятия связаны с нарушениями при строительстве соцобъекта.
На территории Приморско-Ахтарского района в рамках реализации нацпроекта "Демография" шло строительство объекта "Дом социального обслуживания на 150 мест" в хуторе Новонекрасовском. Фактически локация не соответствует требованиям, а строительство ведется в заболоченной местности, что делает реализацию проекта невозможной, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
В материалах отмечается, что реализацию данного объекта активно лоббировал Бондаренко.
Инженерно-изыскательные работы по данному объекту проводил обвиняемый в особо крупном мошенничестве директор ООО "Линком проект" Владимир Гречка.
Курирование социальных объектов около 10 лет входило в зону ответственности бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, которая ушла в отставку в октябре 2025 года.