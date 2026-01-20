https://ria.ru/20260120/krym-2069178996.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 20.01.2026
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, в очереди с обеих сторон стоит около 150 машин, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах РИА Новости, 20.01.2026
