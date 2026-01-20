Рейтинг@Mail.ru
ДУМ Крыма выдворило сектантов из мечети, которую посещали русские цари
Религия
Религия
 
19:30 20.01.2026
ДУМ Крыма выдворило сектантов из мечети, которую посещали русские цари
ДУМ Крыма выдворило сектантов из мечети, которую посещали русские цари - РИА Новости, 20.01.2026
ДУМ Крыма выдворило сектантов из мечети, которую посещали русские цари
Духовное управление мусульман Республики Крым (ДУМ РК) выдворило сектантов из мечети Джума-Джами в Евпатории, сообщил РИА Новости заместитель муфтия Крыма Айдер РИА Новости, 20.01.2026
религия
республика крым
евпатория
херсонская область
николай i
александр i
служба безопасности украины
республика крым
евпатория
херсонская область
Новости
республика крым, евпатория, херсонская область , николай i, александр i, служба безопасности украины
Религия, Республика Крым, Евпатория, Херсонская область , Николай I, Александр I, Служба безопасности Украины
ДУМ Крыма выдворило сектантов из мечети, которую посещали русские цари

РИА Новости: ДУМ Крыма выдворило сектантов из мечети в Евпатории

© РИА Новости / Михаил МокрушинМечеть Джума-Джами в городе Евпатории
Мечеть Джума-Джами в городе Евпатории - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Мечеть Джума-Джами в городе Евпатории. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Крым (ДУМ РК) выдворило сектантов из мечети Джума-Джами в Евпатории, сообщил РИА Новости заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов.
Ранее из брошенных СБУ секретных документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости после бегства украинской спецслужбы из Херсонской области, стало известно, что киевский режим создал сеть агентов из "исламских сектантов" — хабашитов — для контроля за общиной крымских татар. Важную роль в ней играл Тамим, гражданин Украины ливанского происхождения. Как следует из секретных документов СБУ, украинская спецслужба ведет слежку за представителями крымско-татарской общины, ограничивая возможности свободного вероисповедания, строительства мечетей, при этом оказывая всестороннюю поддержку структурам хабашитов во главе с Тамимом. Репрессиям подвергаются крымские татары, критикующие его деятельность.
"ДУМ РК выдворило из Джума-Джами радикальных сторонников хабашитов, которых мы считаем сектантами. В течение многих лет они вносили раскол в мусульманскую общину Крыма. Их взгляды не соответствуют нормам и морали российских последователей ислама, поскольку всех, кто не согласен с их доктриной, они считают неверными. У них главенствует принцип обвинения кого-либо в неверии безосновательно. То есть какой-то безудержный такфир (обвинение в неверии – ред.). Джума-Джами в свое время посещали русские цари Николай I, Александр I и Николай II", - рассказал Исмаилов РИА Новости во вторник.
По словам религиозного деятеля, хабашиты, например, клеймят человека, если тот произнес какую-то букву в слове из Корана неправильно, и обвиняют его в ереси, ссылаясь на то, что он таким образом искажается священное Писание.
"В арабском языке есть особые буквы, присущие именно арабскому алфавиту. В русском или в татарском языках таких букв просто нет, и человек может неправильно произнести. Конечно, это радикализирует общество. Получается, мусульмане только они, хабашиты, а все остальные неверные", - отметил заммуфтия Крыма.
Строительство мечети Джума-Джами началось в 1552-м, а завершилось в 1564 году. Культовое здание возводилось по проекту главного архитектора Сулеймана Великолепного - Мимара Синана. Именно в Джума-Джами крымские ханы объявляли о своём праве на трон и проводился обряд посвящения в ханы.
Хабашитское направление как организация благотворительных проектов основана в 1980-х годах Абдуллахом аль-Харари из Эфиопии. Сторонники течения действуют наБлижнем Востоке, в Африке, Европе и Австралии.
РелигияРеспублика КрымЕвпаторияХерсонская областьНиколай IАлександр IСлужба безопасности Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
