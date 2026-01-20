МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Крым (ДУМ РК) выдворило сектантов из мечети Джума-Джами в Евпатории, сообщил РИА Новости заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов.

Ранее из брошенных СБУ секретных документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости после бегства украинской спецслужбы из Херсонской области , стало известно, что киевский режим создал сеть агентов из "исламских сектантов" — хабашитов — для контроля за общиной крымских татар. Важную роль в ней играл Тамим, гражданин Украины ливанского происхождения. Как следует из секретных документов СБУ, украинская спецслужба ведет слежку за представителями крымско-татарской общины, ограничивая возможности свободного вероисповедания, строительства мечетей, при этом оказывая всестороннюю поддержку структурам хабашитов во главе с Тамимом. Репрессиям подвергаются крымские татары, критикующие его деятельность.

"ДУМ РК выдворило из Джума-Джами радикальных сторонников хабашитов, которых мы считаем сектантами. В течение многих лет они вносили раскол в мусульманскую общину Крыма . Их взгляды не соответствуют нормам и морали российских последователей ислама, поскольку всех, кто не согласен с их доктриной, они считают неверными. У них главенствует принцип обвинения кого-либо в неверии безосновательно. То есть какой-то безудержный такфир (обвинение в неверии – ред.). Джума-Джами в свое время посещали русские цари Николай I Александр I и Николай II", - рассказал Исмаилов РИА Новости во вторник.

По словам религиозного деятеля, хабашиты, например, клеймят человека, если тот произнес какую-то букву в слове из Корана неправильно, и обвиняют его в ереси, ссылаясь на то, что он таким образом искажается священное Писание.

"В арабском языке есть особые буквы, присущие именно арабскому алфавиту. В русском или в татарском языках таких букв просто нет, и человек может неправильно произнести. Конечно, это радикализирует общество. Получается, мусульмане только они, хабашиты, а все остальные неверные", - отметил заммуфтия Крыма.

Строительство мечети Джума-Джами началось в 1552-м, а завершилось в 1564 году. Культовое здание возводилось по проекту главного архитектора Сулеймана Великолепного - Мимара Синана. Именно в Джума-Джами крымские ханы объявляли о своём праве на трон и проводился обряд посвящения в ханы.