Суд вынес приговор мужчине, избившему водителя скорой в Крыму
Суд вынес приговор мужчине, избившему водителя скорой в Крыму - РИА Новости, 20.01.2026
Суд вынес приговор мужчине, избившему водителя скорой в Крыму
Водителя, который мешал проезду "скорой" на территории больницы в Симферополе и нанес побои водителю медицинского автомобиля, приговорили к 240 часам... РИА Новости, 20.01.2026
Суд вынес приговор мужчине, избившему водителя скорой в Крыму
Мужчину, избившего водителя скорой в Крыму, приговорили к обязательным работам