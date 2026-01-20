Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор мужчине, избившему водителя скорой в Крыму - РИА Новости, 20.01.2026
15:14 20.01.2026
Суд вынес приговор мужчине, избившему водителя скорой в Крыму
Суд вынес приговор мужчине, избившему водителя скорой в Крыму
происшествия
симферополь
республика крым
симферополь
республика крым
Суд вынес приговор мужчине, избившему водителя скорой в Крыму

Мужчину, избившего водителя скорой в Крыму, приговорили к обязательным работам

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Водителя, который мешал проезду "скорой" на территории больницы в Симферополе и нанес побои водителю медицинского автомобиля, приговорили к 240 часам принудительных работ, сообщила прокуратура региона.
Как сообщало МВД республики, 5 декабря водитель внедорожника, создавший препятствие для заезда на территорию больницы в Симферополе, неадекватно отреагировал на замечание, вышел из машины и начал наносить удары водителю автомобиля скорой помощи.
"Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ", - сообщили в прокуратуре Крыма.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи
17 марта 2025, 12:47
 
ПроисшествияСимферопольРеспублика Крым
 
 
