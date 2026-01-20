В трех районах Крыма ввели графики временного отключения электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Графики временного отключения электроэнергии ввели в трех районах Крыма из-за нагрузки на электросети, Графики временного отключения электроэнергии ввели в трех районах Крыма из-за нагрузки на электросети, сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.

Ранее во вторник пресс-служба предприятия " Крымэнерго " сообщила, что часть северного и северо-западного Крыма обесточена из-за технологических нарушений в сетях. Предприятие заверило, что электроснабжение восстановят в течение трех часов.

"Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций введены графики временного отключения электроэнергии (ГВО) в Джанкойском, Раздольненском и Сакском районах в объеме 10 МВт на время прохождения утреннего максимума потребления", - говорится в сообщении ведомства.

Решение, по данным министерства, принято в связи с прохождением атмосферного циклона и резким понижением температуры воздуха, из-за чего в регионе зафиксировано увеличение нагрузки на электросети.

"Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, в связи с чем зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма", - подчеркнули в министерстве.