В трех районах Крыма ввели графики временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 20.01.2026
10:47 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/krym-2068971153.html
В трех районах Крыма ввели графики временного отключения электроэнергии
В трех районах Крыма ввели графики временного отключения электроэнергии
Графики временного отключения электроэнергии ввели в трех районах Крыма из-за нагрузки на электросети, сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики РИА Новости, 20.01.2026
В трех районах Крыма ввели графики временного отключения электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Графики временного отключения электроэнергии ввели в трех районах Крыма из-за нагрузки на электросети, сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.
Ранее во вторник пресс-служба предприятия "Крымэнерго" сообщила, что часть северного и северо-западного Крыма обесточена из-за технологических нарушений в сетях. Предприятие заверило, что электроснабжение восстановят в течение трех часов.
"Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций введены графики временного отключения электроэнергии (ГВО) в Джанкойском, Раздольненском и Сакском районах в объеме 10 МВт на время прохождения утреннего максимума потребления", - говорится в сообщении ведомства.
Решение, по данным министерства, принято в связи с прохождением атмосферного циклона и резким понижением температуры воздуха, из-за чего в регионе зафиксировано увеличение нагрузки на электросети.
"Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, в связи с чем зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма", - подчеркнули в министерстве.
Под отключения попадают свыше 23 тысяч человек и 29 социальных объектов. При этом есть вероятность отключения дополнительных населенных пунктов.
ПроисшествияРеспублика КрымСакский районКрымэнерго
 
 
