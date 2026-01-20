https://ria.ru/20260120/kreml-2069005934.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом инфляции
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом инфляции - РИА Новости, 20.01.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом инфляции
Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции, Центробанк мониторит ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:46:00+03:00
2026-01-20T12:46:00+03:00
2026-01-20T12:46:00+03:00
россия
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20250912/inflyatsiya-2041446766.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом инфляции
Песков: в Кремле не разделяют опасений по поводу роста инфляции