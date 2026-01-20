Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом инфляции
12:46 20.01.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом инфляции
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом инфляции - РИА Новости, 20.01.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом инфляции
Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции, Центробанк мониторит ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:46:00+03:00
2026-01-20T12:46:00+03:00
россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом инфляции

Песков: в Кремле не разделяют опасений по поводу роста инфляции

Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции, Центробанк мониторит ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока таких опасений нет, Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимым для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось", - сказал Песков журналистам.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЦБ сохранил прогноз по снижению инфляции
12 сентября 2025, 13:34
 
Россия Дмитрий Песков Экономика
 
 
