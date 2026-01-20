В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

https://ria.ru/20260120/krasnodar-2069097244.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.01.2026
