https://ria.ru/20260120/kramer-2069045418.html
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер - РИА Новости, 20.01.2026
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер
Заслуженная артистка России Лариса Крамер, прослужившая в Псковском театре драмы имени Пушкина 55 лет, скончалась на 85-м году жизни, сообщил театр. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:41:00+03:00
2026-01-20T14:41:00+03:00
2026-01-20T14:41:00+03:00
культура
россия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069046493_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_ecf6844015527535aeb84049ee661896.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069046493_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_1d5faa3f36f05c20124b081eacbd1f00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, культура
Культура, Россия, Культура
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер
Заслуженная артистка России Лариса Крамер умерла на 85-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Заслуженная артистка России Лариса Крамер, прослужившая в Псковском театре драмы имени Пушкина 55 лет, скончалась на 85-м году жизни, сообщил театр.
"С глубокой скорбью сообщаем: сегодня, 20 января, на 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России
Лариса Ивановна Крамер... В труппе Псковского театра Лариса Крамер служила искусству 55 лет — с 1961 по 2016 годы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на сцене Псковского театра драмы Крамер сыграла более 150 ролей.
О дате и месте прощания с артисткой пока не сообщается.