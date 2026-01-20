Рейтинг@Mail.ru
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:41 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/kramer-2069045418.html
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер - РИА Новости, 20.01.2026
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер
Заслуженная артистка России Лариса Крамер, прослужившая в Псковском театре драмы имени Пушкина 55 лет, скончалась на 85-м году жизни, сообщил театр. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:41:00+03:00
2026-01-20T14:41:00+03:00
культура
россия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069046493_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_ecf6844015527535aeb84049ee661896.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069046493_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_1d5faa3f36f05c20124b081eacbd1f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, культура
Культура, Россия, Культура
Умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

Заслуженная артистка России Лариса Крамер умерла на 85-м году жизни

© Фото : Псковский театр драмы им. А. С. ПушкинаЗаслуженная артистка России Лариса Крамер
Заслуженная артистка России Лариса Крамер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина
Заслуженная артистка России Лариса Крамер
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Заслуженная артистка России Лариса Крамер, прослужившая в Псковском театре драмы имени Пушкина 55 лет, скончалась на 85-м году жизни, сообщил театр.
"С глубокой скорбью сообщаем: сегодня, 20 января, на 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Ивановна Крамер... В труппе Псковского театра Лариса Крамер служила искусству 55 лет — с 1961 по 2016 годы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на сцене Псковского театра драмы Крамер сыграла более 150 ролей.
О дате и месте прощания с артисткой пока не сообщается.
 
КультураРоссияКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала