Глава РСПП назвал число продолжающих работу в России немецких компаний - РИА Новости, 20.01.2026
06:54 20.01.2026
Глава РСПП назвал число продолжающих работу в России немецких компаний
Глава РСПП назвал число продолжающих работу в России немецких компаний
экономика, россия, германия, китай, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Германия, Китай, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Глава РСПП назвал число продолжающих работу в России немецких компаний

Глава РСПП Шохин: около 750 немецких компаний продолжают работать в России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Александр Шохин
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии, многие сохраняют бизнес в статусе-кво и рассчитывают на его активацию, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Например, немецких компаний в России осталось около 750, продолжают работать и многие итальянские предприятия. И многие из них в режиме статус-кво и надеются на активизацию бизнеса", - сказал Шохин.
Глава РСПП рассказал о диалоге российского и американского бизнеса
23 декабря 2025, 16:15
23 декабря 2025, 16:15
По его словам, когда после 2022 года российский бизнес стал терять партнеров, в том числе технологических, возникла тема, на каких условиях они должны возвращаться, или на каких условиях приходить впервые. "И возникла тема, что должно быть не просто технологическое сотрудничество, но результаты интеллектуальной деятельности, лицензии должны оставаться в случае ухода иностранных инвесторов", - напомнил глава РСПП.
"Это важное направление, что мы готовы к открытости в этом технологическом сотрудничестве и модернизации. И я считаю, что любая компания, даже из дружественной страны, должна соблюдать те же самые условия", - добавил он.
По словам Шохина, нужен баланс - и уровень технологий соблюсти, и уровень цен, и интересы инвесторов российских, потому что за эти четыре года многие российские компании инвестировали серьезные деньги в импортозамещение.
"И они правильно требуют дать им возможность окупить свои инвестиции и не открывать настежь двери для импорта, даже если он возможен из дружеских стран, из того же Китая. Но присутствие компаний, в том числе, из ныне недружественных стран, тоже важно, потому что оно тоже будет уравновешивать", - заключил глава РСПП.
Глава РСПП рассчитывает на более амбициозное снижение ключевой ставки
19 декабря 2025, 19:40
19 декабря 2025, 19:40
 
ЭкономикаРоссияГерманияКитайАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
