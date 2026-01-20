Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 20.01.2026 (обновлено: 06:34 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/kndr-2068927916.html
Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера
Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера - РИА Новости, 20.01.2026
Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера
Лидер КНДР Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера Ян Сын Хо, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T04:09:00+03:00
2026-01-20T06:34:00+03:00
в мире
кндр
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043461712_0:78:1001:641_1920x0_80_0_0_ed5dd9f150aa60b226e9961907bd4d36.jpg
https://ria.ru/20260101/kndr-2065908579.html
https://ria.ru/20260111/bpla-2067189712.html
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043461712_50:0:934:663_1920x0_80_0_0_2559a0ee25f686f6ea2033872027cf11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр, ким чен ын
В мире, КНДР, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера

ЦТАК: Ким Чен Ын публично снял с должности вице-премьера КНДР Ян Сын Хо

© Фото : ЦТАКПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : ЦТАК
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера Ян Сын Хо, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).
Ким Чен Ын в ходе визита на машиностроительное предприятие в Рёнсоне остался недоволен темпами его модернизации.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, служащих в России
1 января, 06:19
"Товарищ Ким Чен Ын на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо", — говорится в материале.
Он отметил, что процесс первой очереди модернизации завода был перенесен из-за "безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, что повлекло за собой трудности и немалый экономический ущерб". Глава государства признал, что руководящие силы не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом.
Также лидер КНДР привел образное сравнение, заявив, что работа вице-премьера "это всё равно что запрячь козла в повозку", тем самым критикуя назначение человека, не соответствующего по уровню работы своим задачам.
"Одним словом можно сравнить его с "козлом, запряженным в телегу". Это можно считать случайной ошибкой в нашей практике выдвижения кадров. Спрашивается, не бык, а козел может тянуть телегу?"— сказал Ким Чен Ын.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул об ответственности за инциденты с БПЛА
11 января, 03:52
 
В миреКНДРКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала