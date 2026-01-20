Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера Ян Сын Хо, Лидер КНДР Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера Ян Сын Хо, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

Ким Чен Ын в ходе визита на машиностроительное предприятие в Рёнсоне остался недоволен темпами его модернизации.

"Товарищ Ким Чен Ын на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо", — говорится в материале.

Он отметил, что процесс первой очереди модернизации завода был перенесен из-за "безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, что повлекло за собой трудности и немалый экономический ущерб". Глава государства признал, что руководящие силы не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом.

Также лидер КНДР привел образное сравнение, заявив, что работа вице-премьера "это всё равно что запрячь козла в повозку", тем самым критикуя назначение человека, не соответствующего по уровню работы своим задачам.