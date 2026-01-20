Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера

https://ria.ru/20260120/kndr-2068927916.html
Лидер КНДР Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера Ян Сын Хо, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера Ян Сын Хо, говорится
в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).
Ким Чен Ын
в ходе визита на машиностроительное предприятие в Рёнсоне остался недоволен темпами его модернизации.
"Товарищ Ким Чен Ын на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо", — говорится в материале.
Он отметил, что процесс первой очереди модернизации завода был перенесен из-за "безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, что повлекло за собой трудности и немалый экономический ущерб". Глава государства признал, что руководящие силы не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом.
Также лидер КНДР привел образное сравнение, заявив, что работа вице-премьера "это всё равно что запрячь козла в повозку", тем самым критикуя назначение человека, не соответствующего по уровню работы своим задачам.
"Одним словом можно сравнить его с "козлом, запряженным в телегу". Это можно считать случайной ошибкой в нашей практике выдвижения кадров. Спрашивается, не бык, а козел может тянуть телегу?"— сказал Ким Чен Ын.