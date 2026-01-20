Рейтинг@Mail.ru
"Клипперс" благодаря 36 очкам Хардена обыграли "Вашингтон" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
01:51 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/klippers-2068921326.html
"Клипперс" благодаря 36 очкам Хардена обыграли "Вашингтон" в матче НБА
"Клипперс" благодаря 36 очкам Хардена обыграли "Вашингтон" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Клипперс" благодаря 36 очкам Хардена обыграли "Вашингтон" в матче НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T01:51:00+03:00
2026-01-20T01:51:00+03:00
баскетбол
спорт
джеймс харден
лос-анджелес клипперс
вашингтон уизардс
оклахома-сити тандер
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919440142_0:277:2047:1429_1920x0_80_0_0_34844a94e28111e6966321e8bc462ad8.jpg
https://ria.ru/20260120/nba-2068920073.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919440142_189:281:1846:1524_1920x0_80_0_0_7577fdba76091d50401b14566ab78125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джеймс харден, лос-анджелес клипперс, вашингтон уизардс, оклахома-сити тандер, нба
Баскетбол, Спорт, Джеймс Харден, Лос-Анджелес Клипперс, Вашингтон Уизардс, Оклахома-Сити Тандер, НБА
"Клипперс" благодаря 36 очкам Хардена обыграли "Вашингтон" в матче НБА

"Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Вашингтон" в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Клипперс"Джеймс Харден
Джеймс Харден - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Клипперс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
19 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Вашингтон
106 : 110
Клипперс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счетом 110:106 (26:26, 28:27, 25:28, 31:25) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Джеймс Харден (36). У "Вашингтона" самым результативным игроком стал Алекс Сарр (28 очков).
"Вашингтон" проиграл седьмой матч чемпионата кряду и располагается на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 10 побед при 32 поражениях. "Клипперс" выиграли шестую встречу НБА подряд и идут на десятом месте в таблице Запада с 19 победами и 23 поражениями.
В другом матче дня баскетболисты "Оклахома-Сити Тандер" на выезде обыграли "Кливленд Кавальерс" со счетом 136:104 (32:27, 34:24, 25:28, 45:25).
Шей Гилджес-Александер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
НБА определила лучших игроков недели
01:21
 
БаскетболСпортДжеймс ХарденЛос-Анджелес КлипперсВашингтон УизардсОклахома-Сити ТандерНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Москва
    Северсталь
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Металлург Мг
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Векич
    М. Андреева
    630
    466
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Комо
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Севилья
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала