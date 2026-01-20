Кличко заявил о сложной ситуации с теплоснабжением в Киеве

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с теплоснабжением в городе очень сложная.
"Сейчас без тепла 4 000 многоэтажек из 5 635…. В более 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель. Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.