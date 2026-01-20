Рейтинг@Mail.ru
"Лада" благодаря второму шатауту Трушкова подряд выиграла матч КХЛ
Хоккей
 
20:43 20.01.2026 (обновлено: 21:13 20.01.2026)
"Лада" благодаря второму шатауту Трушкова подряд выиграла матч КХЛ
"Лада" благодаря второму шатауту Трушкова подряд выиграла матч КХЛ
Тольяттинская "Лада" обыграла астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026
"Лада" благодаря второму шатауту Трушкова подряд выиграла матч КХЛ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" обыграла астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Андрей Алтыбармакян (54-я минута) и Артур Тянулин (59).
Вратарь "Лады" Александр Трушков отразил все 26 бросков и оформил шатаут во второй встрече чемпионата кряду. Двумя днями ранее 29-летний голкипер также оставил свои ворота в неприкосновенности, совершив 17 сейвов в игре с "Сочи" (4:0).
"Лада" (34 очка) идет на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. "Барыс" (39) занимает такое же место на Востоке.
В следующем матче "Лада" 23 января примет московское "Динамо", "Барыс" днем ранее на выезде сыграет против ЦСКА.
