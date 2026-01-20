https://ria.ru/20260120/kkhl-2069155836.html
"Лада" благодаря второму шатауту Трушкова подряд выиграла матч КХЛ
"Лада" благодаря второму шатауту Трушкова подряд выиграла матч КХЛ
Тольяттинская "Лада" обыграла астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
