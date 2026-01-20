Армия Китая вытеснила филиппинский самолет из спорной территории

ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая вытеснила самолет правительства Филиппин, который зашел в воздушное пространство острова Хуанъянь (риф Скарборо), являющийся предметом территориальных споров двух стран, заявил официальный представитель южного командования НОАК Тянь Цзюньли.
"Двадцатого января правительственный самолет Филиппин незаконно вторгся в воздушное пространство над китайским островом Хуанъянь без разрешения правительства Китая", - сказал Тянь Цзюньли, слова которого приводятся в официальном аккаунте южного командования в соцсети WeChat.
Он уточнил, что военно-морские и военно-воздушные силы южного командования НОАК сделали предупреждение и вытеснили филиппинский самолет в соответствии с законом и правилами.
"Действия Филиппин серьезно нарушают суверенитет КНР, грубо противоречат китайскому законодательству и международному праву. Остров Хуанъянь является неотъемлемой территорией Китая", - указал официальный представитель.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Наньша островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.