В Китае призвали страны не возвращаться к закону джунглей
В Китае призвали страны не возвращаться к закону джунглей
Односторонние действия некоторых стран нарушают правила и принципы ВТО и вредят международной торговле, мир не должен возвращаться к "закону джунглей", где лишь РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Односторонние действия некоторых стран нарушают правила и принципы ВТО и вредят международной торговле, мир не должен возвращаться к "закону джунглей", где лишь немногие страны обладают привилегиями на основе власти, заявил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе
с 19 по 23 января.
"В настоящее время многосторонняя торговая система сталкивается с самыми серьезными вызовами за многие годы. Односторонние действия и торговые меры некоторых стран явно нарушают основные принципы и правила Всемирной торговой организации
и наносят удар международному торгово-экономическому порядку", - заявил Хэ Лифэн, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
По его словам, многосторонность является правильным принципом для поддержания стабильности международного порядка и содействия развитию человечества.
"Небольшое количество стран не должно обладать привилегиями, основанными на власти. Мир не должен вернуться к закону джунглей, где преобладает сила ", - заявил он.
Хэ Лифэн подчеркнул, что торговые войны не имеют победителей.
"Необходимо твердо поддерживать свободную торговлю и продвигать инклюзивную экономическую глобализацию. Она принесла взаимную выгоду многим странам. Торговые войны не имеют победителей: они повышают издержки, искажают распределение ресурсов и тормозят рост", - отметил вице-премьер Госсовета КНР
.
Он также отметил, что Китай является торговым партнером для каждой страны, а не противником, его развитие - возможность, а не угроза для мира.
По словам Хэ Лифэна, вклад Китая в глобальный экономический рост стабильно составляет около 30%.