06:47 20.01.2026
Россия за десять лет в 51 раз нарастила поставки СПГ в Китай
Россия за десять лет в 51 раз нарастила поставки СПГ в Китай
Россия за десять лет в 51 раз нарастила поставки СПГ в Китай

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
СПГ-танкер ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" с продукцией завода "Ямал СПГ" в порту Цзянсу Жудун в КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Россия в 2025 году поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением республики.
Так, в 2024 году Китай закупил в России 8,283 миллиона тонн СПГ, а в 2015 году - 191,12 тысячи тонн на 107,855 миллиона долларов.
В стоимостном выражении Россия экспортировала в Китай сжиженный газ в 2025 году на сумму 4,985 миллиарда долларов, и это снижение на 0,06% по сравнению с 2024 годом, когда Китай заплатил за российский СПГ 4,988 миллиарда долларов.
В декабре 2025 года Китай импортировал из России 1,909 миллиона тонн СПГ, что на 114,6% больше, чем в декабре 2024 года, когда Китай закупил в РФ 889,482 тысячи тонн СПГ.
В стоимостном выражении Россия экспортировала в Китай сжиженный газ в декабре прошлого года на сумму 819,315 миллиона долларов, и это рост на 48,35% по сравнению с декабрем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 552,248 миллиона долларов.
Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3%, до 8,283 миллиона тонн. В 2023 году Россия поставила в КНР 8,044 миллиона тонн СПГ, в 2022 году - 6,55 миллиона тонн СПГ, в 2021 году - 4,5 миллиона тонн, в 2020 году - 5,04 миллиона тонн, в 2019-м - 2,5 миллиона тонн СПГ, в 2018 году - 734,4 тысячи тонн, в 2017 году - 444,9 тысячи тонн, в 2016 году - 256,5 тысячи тонн.
Ведомство в настоящий момент в открытом доступе на своем сайте не приводит статистику ранее 2015 года.
ЭкономикаКитайРоссия
 
 
