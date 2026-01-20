Китай и США должны взаимодействовать на балансе интересов, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экономики Китая и США, являясь крупнейшими в мире, должны взаимодействовать на балансе интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.