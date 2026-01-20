https://ria.ru/20260120/kitaj-2068987764.html
Китай и США должны взаимодействовать на балансе интересов, заявил Лавров
Китай и США должны взаимодействовать на балансе интересов, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Китай и США должны взаимодействовать на балансе интересов, заявил Лавров
Экономики Китая и США, являясь крупнейшими в мире, должны взаимодействовать на балансе интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе...
Китай и США должны взаимодействовать на балансе интересов, заявил Лавров
Лавров: экономики КНР и США должны взаимодействовать на балансе интересов