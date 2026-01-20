Китай обошел западных конкурентов в экономике, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Китай переиграл своих западных конкурентов в экономике и торговле, опираясь на те правила, которые сам Запад во главе с США и положил в основу глобализации.

"Не раз мы с вами говорили о мировых экономических тенденциях, когда КНР, на основе тех правил, которые сам Запад во главе с США положил в основу модели глобализации, до недавнего времени продвигавшиеся повсеместно, переиграл своих западных конкурентов в торговле, экономике, инвестициях, инфраструктурных проектах. Экономически-финансовые показатели развития КНР говорят сами за себя", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.