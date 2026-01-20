https://ria.ru/20260120/kitaj-2068986900.html
Китай обошел западных конкурентов в экономике, заявил Лавров
Китай обошел западных конкурентов в экономике, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Китай обошел западных конкурентов в экономике, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Китай переиграл своих западных конкурентов в экономике и торговле, опираясь на те правила, которые сам Запад во главе с... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:50:00+03:00
2026-01-20T11:50:00+03:00
2026-01-20T11:50:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068986509_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_1fd77a752d38038f1ef75b56576a3dca.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068986056.html
китай
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068986509_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_caa80d74786af1b732a665a88b491519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, россия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Китай, США, Россия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Китай обошел западных конкурентов в экономике, заявил Лавров
Лавров: Китай обошел западных конкурентов в экономике, играя в их же правила
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Китай переиграл своих западных конкурентов в экономике и торговле, опираясь на те правила, которые сам Запад во главе с США и положил в основу глобализации.
"Не раз мы с вами говорили о мировых экономических тенденциях, когда КНР, на основе тех правил, которые сам Запад во главе с США положил в основу модели глобализации, до недавнего времени продвигавшиеся повсеместно, переиграл своих западных конкурентов в торговле, экономике, инвестициях, инфраструктурных проектах. Экономически-финансовые показатели развития КНР говорят сами за себя", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Сейчас мы видим, как с этой ситуацией пытаются бороться с санкциями, тарифами, пошлинами", - добавил российский министр