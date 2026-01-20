Рейтинг@Mail.ru
16:57 20.01.2026
Украина хочет заменить китайские беспилотники Mavic
Министр обороны Украины Михаил Фелоров заявил, что Киев хочет заменить китайские беспилотники Mavic своими аналогами. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
украина
киев
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Оператор дрона. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Фелоров заявил, что Киев хочет заменить китайские беспилотники Mavic своими аналогами.
"Уже в этом месяце тестируем определенное решение для замены этих дронов. У нас будет свой аналог Mavic — камера та же, но дистанция полета больше", - приводит слова Федорова украинское издание "Бабель".
Mavic – это беспилотники, которые производит частная китайская компания DJI.
ВСУ пытаются компенсировать недостаток вооружений массовым производством БПЛА, сообщили РИА Новости 16 января в российских силовых структурах.
