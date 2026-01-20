https://ria.ru/20260120/kiev-2069093061.html
Украина хочет заменить китайские беспилотники Mavic
Министр обороны Украины Михаил Фелоров заявил, что Киев хочет заменить китайские беспилотники Mavic своими аналогами. РИА Новости, 20.01.2026
Украина хочет заменить китайские беспилотники Mavic своими аналогами