Рейтинг@Mail.ru
В Киеве произошел транспортный коллапс - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/kiev-2068995463.html
В Киеве произошел транспортный коллапс
В Киеве произошел транспортный коллапс - РИА Новости, 20.01.2026
В Киеве произошел транспортный коллапс
Транспортный коллапс наблюдается в Киеве из-за проблем с электроснабжением, взлетела стоимость перевозок на такси, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:21:00+03:00
2026-01-20T12:21:00+03:00
в мире
киев
днепр (река)
киевская область
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7620ef8579b9d31d6eabf430c2918eb6.jpg
https://ria.ru/20260120/kiev-2068974452.html
https://ria.ru/20260120/kiev-2068949208.html
киев
днепр (река)
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2a8384a81829920b7e11ab49481424c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, днепр (река), киевская область, виталий кличко
В мире, Киев, Днепр (река), Киевская область, Виталий Кличко
В Киеве произошел транспортный коллапс

В Киеве произошел транспортный коллапс из-за проблем с электроснабжением

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Транспортный коллапс наблюдается в Киеве из-за проблем с электроснабжением, взлетела стоимость перевозок на такси, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник в Киевской городской государственной администрации сообщили, что поезда в метро ходят с задержками из-за проблем с электроснабжением, сообщение между левым и правым берегом Днепра нарушено.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Практически вся левобережная часть Киева осталась без воды
Вчера, 11:08
"Цены на такси в Киеве взлетели на фоне транспортного коллапса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Тысячи многоэтажек в Киеве остались без отопления
Вчера, 09:40
 
В миреКиевДнепр (река)Киевская областьВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала