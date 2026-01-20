В Киеве произошел транспортный коллапс

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Транспортный коллапс наблюдается в Киеве из-за проблем с электроснабжением, взлетела стоимость перевозок на такси, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник в Киевской городской государственной администрации сообщили, что поезда в метро ходят с задержками из-за проблем с электроснабжением, сообщение между левым и правым берегом Днепра нарушено.
"Цены на такси в Киеве взлетели на фоне транспортного коллапса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.