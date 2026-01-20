В Киеве более 170 тысяч семей остаются без света

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 170 тысяч семей в Киеве остаются без электроснабжения, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Еще 173 тысячи семей временно без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Как уточнили в компании, за утро вторника коммунальщикам удалось восстановить электроснабжение 162 тысячам семей, работы продолжаются.
Ранее во вторник киевский мэр Виталий Кличко заявил начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.