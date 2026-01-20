Рейтинг@Mail.ru
В Киеве более 170 тысяч семей остаются без света - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/kiev-2068989011.html
В Киеве более 170 тысяч семей остаются без света
В Киеве более 170 тысяч семей остаются без света - РИА Новости, 20.01.2026
В Киеве более 170 тысяч семей остаются без света
Более 170 тысяч семей в Киеве остаются без электроснабжения, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:58:00+03:00
2026-01-20T11:58:00+03:00
в мире
киев
киевская область
украина
виталий кличко
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_ef34e72828182eacc42bfeef212df41b.jpg
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067445815.html
https://ria.ru/20260120/kiev-2068949208.html
киев
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0473f0f237fdac75cdfc57cd999c00e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, киевская область, украина, виталий кличко, дтэк
В мире, Киев, Киевская область, Украина, Виталий Кличко, ДТЭК
В Киеве более 170 тысяч семей остаются без света

В Киеве 173 тысячи семей остаются без света

© REUTERS / Vladyslav SodelКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 170 тысяч семей в Киеве остаются без электроснабжения, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Еще 173 тысячи семей временно без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Киеве массово закрываются супермаркеты
12 января, 19:17
Как уточнили в компании, за утро вторника коммунальщикам удалось восстановить электроснабжение 162 тысячам семей, работы продолжаются.
Ранее во вторник киевский мэр Виталий Кличко заявил начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Тысячи многоэтажек в Киеве остались без отопления
Вчера, 09:40
 
В миреКиевКиевская областьУкраинаВиталий КличкоДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала