11:08 20.01.2026
Практически вся левобережная часть Киева осталась без воды
киев
россия
киевская область
виталий кличко
в мире
украина
киев
россия
киевская область
украина
киев, россия, киевская область, виталий кличко, в мире, украина
Киев, Россия, Киевская область, Виталий Кличко, В мире, Украина
Практически вся левобережная часть Киева осталась без воды

Почти вся левобережная часть Киева лишилась водоснабжения

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Практически вся левобережная часть Киева лишилась водоснабжения, ряд правобережных районов украинской столицы получают воду со сниженным давлением, сообщила компания "Киевводоканал".
Ранее во вторник мэр города Виталий Кличко заявил о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. По его данным, более 5,6 тысячи киевских многоэтажек остались без отопления.
"Обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы. Пока водоснабжение отсутствует почти во всей левобережной части города: Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы. Жилой массив Троещина - на пониженном давлении воды", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Киевводоканала" в социальной сети Facebook*.
Кроме того сообщается, что с пониженным давлением в водопроводных сетях в правобережной части города остаются Шевченковский, Соломенский и Голосеевский районы. В Печерском районе водоснабжение сохраняется лишь в отдельных зонах.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев, Россия, Киевская область, Виталий Кличко, В мире, Украина
 
 
