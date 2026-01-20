Рейтинг@Mail.ru
Тысячи многоэтажек в Киеве остались без отопления - РИА Новости, 20.01.2026
09:40 20.01.2026
Тысячи многоэтажек в Киеве остались без отопления
Более 5,6 тысячи многоэтажек остались без отопления в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 20.01.2026
Тысячи многоэтажек в Киеве остались без отопления

Кличко: в Киеве более 5,6 тысячи многоэтажек остались без отопления

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 5,6 тысячи многоэтажек остались без отопления в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80% из них - дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что левобережные районы города остались еще и без водоснабжения.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
