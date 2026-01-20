Рейтинг@Mail.ru
В украинской столице прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 20.01.2026 (обновлено: 12:06 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/kiev-2068941754.html
В украинской столице прогремели взрывы
В украинской столице прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2026
В украинской столице прогремели взрывы
В Киеве прогремела третья за сутки волна взрывов, передает телеканал ICTV. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:30:00+03:00
2026-01-20T12:06:00+03:00
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068949186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc1674852c922110fc0487bbac0b710.jpg
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068661323.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068949186_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa90e01adec94d88a317b3d657c13a36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В украинской столице прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМногоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026 года
Многоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Многоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Киеве прогремела третья за сутки волна взрывов, передает телеканал ICTV.
Первые сообщения о звуках детонации появились около 3:00 и 3:21 по московскому времени.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Украинцам в морозы будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
18 января, 22:58
Местные власти сообщили, что в левобережных районах города наблюдаются перебои со светом и водоснабжением. Всего более 5,6 тысячи многоэтажек остались без отопления. Поезда в метро ходят с задержками.

В октябре прошлого года на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, на большей части территории, в том числе в Киеве, звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала