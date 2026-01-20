В украинской столице прогремели взрывы

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Киеве прогремела третья за сутки волна взрывов, передает телеканал ICTV.
Первые сообщения о звуках детонации появились около 3:00 и 3:21 по московскому времени.
Местные власти сообщили, что в левобережных районах города наблюдаются перебои со светом и водоснабжением. Всего более 5,6 тысячи многоэтажек остались без отопления. Поезда в метро ходят с задержками.
В октябре прошлого года на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, на большей части территории, в том числе в Киеве, звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
