В украинской столице прогремели взрывы

Многоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026 года

Многоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026 года

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Многоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026 года

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Киеве прогремела третья за сутки волна взрывов, передает телеканал В Киеве прогремела третья за сутки волна взрывов, передает телеканал ICTV

Первые сообщения о звуках детонации появились около 3:00 и 3:21 по московскому времени.

Местные власти сообщили, что в левобережных районах города наблюдаются перебои со светом и водоснабжением. Всего более 5,6 тысячи многоэтажек остались без отопления. Поезда в метро ходят с задержками.

В октябре прошлого года на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, на большей части территории, в том числе в Киеве, звучит сигнал воздушной тревоги.