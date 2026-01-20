В левобережных районах Киева начались перебои со светом и водой

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Перебои со светом и водоснабжением начались в левобережных районах Киева, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"На левом берегу столицы перебои со светом... перебои также с водоснабжением", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.