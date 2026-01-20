Рейтинг@Mail.ru
В левобережных районах Киева начались перебои со светом и водой - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 20.01.2026 (обновлено: 07:50 20.01.2026)
В левобережных районах Киева начались перебои со светом и водой
В левобережных районах Киева начались перебои со светом и водой - РИА Новости, 20.01.2026
В левобережных районах Киева начались перебои со светом и водой
Перебои со светом и водоснабжением начались в левобережных районах Киева, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 20.01.2026
киев, киевская область, украина, виталий кличко, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Украина, Виталий Кличко, Страна.ua
В левобережных районах Киева начались перебои со светом и водой

Кличко заявил о перебоях со светом и водой в левобережных районах Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Перебои со светом и водоснабжением начались в левобережных районах Киева, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"На левом берегу столицы перебои со светом... перебои также с водоснабжением", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Аварийное отключение света в метрополитене Киева - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Метро в Киеве работает с задержками из-за проблем с электроснабжением
Вчера, 07:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевКиевская областьУкраинаВиталий КличкоСтрана.ua
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
