Метро в Киеве работает с задержками из-за проблем с электроснабжением

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Поезда киевского метро ходят с задержками из-за проблем с электроснабжением, сообщение между левым и правым берегом Днепра нарушено, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве... поезда метро будут курсировать с измененными интервалами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Согласно сообщению администрации, без изменений будет работать только одна из трех линий киевского метро - синяя. На красной линии поезда будут ходить только между станциями на правом берегу Днепра, но в дальнейшем власти планируют запустить два поезда только между правобережными станциям с интервалом до 25 минут. На зеленой ветке поезда также не будут пересекать Днепр. Интервал их движения составит до 10 минут.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
