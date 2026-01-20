Рейтинг@Mail.ru
Метро в Киеве работает с задержками из-за проблем с электроснабжением - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 20.01.2026
Метро в Киеве работает с задержками из-за проблем с электроснабжением
Метро в Киеве работает с задержками из-за проблем с электроснабжением - РИА Новости, 20.01.2026
Метро в Киеве работает с задержками из-за проблем с электроснабжением
Поезда киевского метро ходят с задержками из-за проблем с электроснабжением, сообщение между левым и правым берегом Днепра нарушено, сообщили в Киевской... РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
киев
днепр (река)
киевская область
виталий кличко
страна.ua
киев
днепр (река)
киевская область
киев, днепр (река), киевская область, виталий кличко, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Киев, Днепр (река), Киевская область, Виталий Кличко, Страна.ua
Метро в Киеве работает с задержками из-за проблем с электроснабжением

Поезда метро в Киеве ходят с задержками из-за проблем с электроснабжением

© СоцсетиАварийное отключение света в метрополитене Киева
Аварийное отключение света в метрополитене Киева - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Соцсети
Аварийное отключение света в метрополитене Киева. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Поезда киевского метро ходят с задержками из-за проблем с электроснабжением, сообщение между левым и правым берегом Днепра нарушено, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве... поезда метро будут курсировать с измененными интервалами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Люди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Вчера, 06:15
Согласно сообщению администрации, без изменений будет работать только одна из трех линий киевского метро - синяя. На красной линии поезда будут ходить только между станциями на правом берегу Днепра, но в дальнейшем власти планируют запустить два поезда только между правобережными станциям с интервалом до 25 минут. На зеленой ветке поезда также не будут пересекать Днепр. Интервал их движения составит до 10 минут.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Днепропетровске прогремели взрывы
Вчера, 02:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДнепр (река)Киевская областьВиталий КличкоСтрана.ua
 
 
