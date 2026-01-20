Рейтинг@Mail.ru
Овечкин чуть не подрался с канадцем! Русский богатырь был в ярости
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
03:35 20.01.2026 (обновлено: 03:53 20.01.2026)
Овечкин чуть не подрался с канадцем! Русский богатырь был в ярости
Овечкин чуть не подрался с канадцем! Русский богатырь был в ярости - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Овечкин чуть не подрался с канадцем! Русский богатырь был в ярости
"Вашингтон" проиграл "Колорадо" в матче чемпионата НХЛ и потерпел третье поражение подряд. Александр Овечкин отметился результативной передачей, но продлил... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
колорадо эвеланш
александр овечкин
кейл макар
нэтан маккиннон
материалы риа спорт
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" проиграл "Колорадо" в матче чемпионата НХЛ и потерпел третье поражение подряд. Александр Овечкин отметился результативной передачей, но продлил личную безголевую серию до четырех игр. Российский ветеран также едва не подрался с обидчиком своего одноклубника.

"Вашингтон" отдаляется от плей-офф

Вторую трехматчевую домашнюю серию в 2026-м году "Вашингтон Кэпиталз" провел так же, как и первую, — нестабильно. Подопечные Спенсера Карбери снова не смогли выиграть хотя бы две встречи подряд. Зато проиграть дважды кряду им удалось.
После волевой победы в ярком и даже драматичном матче против "Монреаль Канадиенс" (3:2 ОТ) "столичные" откровенно провалились и сдались в игре с "Сан-Хосе Шаркс" (2:3), показав ужасные первые два периода и включившись в борьбу лишь в третьей 20-минутке, когда их соперники здорово сыграли в обороне, а затем не нашли возможностей оказать должное сопротивление лучшему клубу последних двух сезонов "Флориде Пантерз" (2:5), который в нынешнем чемпионате ввиду отсутствия лидеров команды выступает ниже ожидаемого, а сутками ранее перед встречей с "Вашингтоном" был буквально унижен "Каролиной Харрикейнз" счетом 9:1.
В отсутствии стабильности в принципе складывается весь сезон для "Кэпиталз". После отличного старта чемпионата "Вашингтон" провел крайне неудачный отрезок с конца октября по середину ноября, затем очень мощно отыграл период до начала ноября, вырвавшись в список лидеров первенства и став одной из самых результативных команд сезона, а после этого растерял все добытое преимущество, вылетел из зоны плей-офф и вновь оказался в зоне турбулентности. В ней команда пребывает по сей день. "Столичным" не хватает стабильности во всем: в результатах, в игре, в способности выполнять тренерскую установку в течение всего матча, а не отдельного периода, а также в кадрах — из-за травм у важных игроков "Кэпс" до сих пор не могут сыграть в по-настоящему оптимальном составе.
«
"Дело заключается не в тактике и стратегии. Все дело в стабильности, в умении повторять определенный стиль игры, необходимый для успеха в этой лиге. В умении делать нужные вещи снова и снова — от игры к игре, от периода к периоду, от смены к смене. Но пока что мы не в состоянии поддерживать это достаточно долго и последовательно", — заявил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.
© REUTERS / Geoff BurkeАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Geoff Burke
Александр Овечкин
Завершив домашнюю серию, "Кэпиталз" отправились на самые долгие выездные гастроли в нынешнем регулярном сезоне. Очередная поездка "столичных" составит практически две недели, а именно — 12 дней. Столь длительный выезд станет для Александра Овечкина и компании самым долгим за последние три с лишним года: последний раз 12 дней на выезде "Вашингтон" провел в ноябре-декабре 2022-го. В рамках этой поездки "Кэпиталз" предстоит провести шесть матчей. В том числе сегодняшний против "Колорадо Эвеланш".
Если у "Вашингтона" имеются проблемы с достижением стабильности, то "Колорадо" о таких трудностях даже не слышал. "Лавины" за весь сезон лишь трижды проиграли дважды кряду, а их худшая серия (четыре поражения подряд) случилась еще в начале чемпионата, после чего подопечные Джареда Беднара набрали мощный ход, которого придерживаются по сей день, несмотря на то, что перед сегодняшней встречей с "Кэпиталз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" (3:4 ОТ) и "Нэшвилл Предаторз" (3:7). "Эвеланш" являются практически абсолютно лучшей командой чемпионата: они лидируют в лиге по количеству побед, набранных очков и по заброшенным шайбам, а также надежнее всех в охраняют свои ворота и успешнее всех реализуют большинство.
Сильны "лавины" и индивидуально. Их лидер и главный нападающий Натан Маккиннон является лучшим снайпером чемпионата (36 голов в 46 матчах) и признается едва ли не главным претендентом на "Харт Трофи" по итогам сезона, а по набранным очкам (82) до сегодняшнего матча шел вторым в рейтинге после своего соотечественника и звезды "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида (85 очков). Традиционно мощно выступает и защитник "Эвеланш" Кейл Макар. Он занимает среди защитников лиги первое место по набранным очкам (53 балла в 46 матчах), второе по результативным передачам (39) и третье по голам (13). Для сравнения — капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в своем 21-м сезоне в НХЛ набрал 41 балл (20+21) в предыдущих 49 играх.
© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин

"Вашингтон" терпит бедствие

Матч в Денвере пошел не плану "Вашингтона" с самого начала. На второй минуте встречи "Кэпиталз" получили право на игру в формате "5 на 4", но раннее большинство гости из столицы США провалили. С реализацией "лишнего" у "Кэпс" имеются огромные трудности на протяжении всего сезона, и этот момент является едва ли не единственным стабильным в игре, чем вряд ли может быть доволен Спенсер Карбери. Вскоре после ужасной игры в большинстве "Вашингтон" еще и пропустил: Кейл Макар здорово бросил в сторону ворот, и шайба после техничного подставления от Паркера Келли влетела в сетку.
"Кэпиталз" пришлось доставать из себя все, чтобы восстановить статус-кво. Вторую попытку большинства, которую "столичные" получили вскоре после пропущенной шайбы, они все-таки использовали. За "Вашингтон" вновь отличился Джейкоб Чикран. Именно он забросил все две шайбы команды в предыдущем матче против "Флориды", он же отличился и сегодня, отметившись своим 18-м голом в сезоне и закрепившись в тройке лучших снайперов команды в чемпионате.
Символично, что пара защитников "Кэпиталз" Чикран — Карлсон едва не соорудила для "Вашингона" еще один гол. Во втором периоде оба защитника организовали классную атаку на скорости, в ходе которой Чикран красивой подкидкой вывел Карлсона один на один с вратарем. Тому не хватило техники, чтобы переиграть голкиперу.
Впрочем, все тот же Чикран сыграл и против "Кэпиталз", когда в дебюте второго периода попал клюшкой по лицу форварду "Колорадо" Россу Колтону и разбил ему его в кровь, за что был наказан двойным малым штрафом. "Эвеланш" в рамках большинства соорудили один гол и вновь вышли вперед: Натан Маккиннон хлестким броском "прошил" Чарли Линдгрена и забросил свою 37-ю шайбу в сезоне. А под конец периода "Вашингтон" пропустил еще раз. Виктор Олофссон быстрее всех сориентировался на отскоке после дальнего броска Джоша Мэнсона и отлично сыграл на добивании.
На третий гол "Кэпиталз" отреагировали оперативно и правильно. Спустя всего лишь 17 секунд после пропущенной от Олофссона шайбы "столичные" сократили отставание в счете. Александр Овечкин здорово сыграл у дальнего борта, отвоевал шайбу и вовремя увидел подключение партнера: российский форвард быстро отпасовал в зону пятака, куда прибыл Этен Фрэнк, красиво переигравший голкипера "Колорадо".
До этого Овечкин, который провел 1541-й матч в своей карьере в чемпионатах НХЛ и вышел по этому показателю на чистое 18-е место в истории лиги, выделился в ином свете. Еще в конце первого периода Джош Мэнсон при игре у своих ворот намеренно заехал клюшкой по лицу форварду "Вашингтона" Нику Дауду, после чего тот упал на лед. Овечкин, находившийся в этот момент на площадке, моментально вспылил и сразу же заступился за своего одноклубника, набросившись на Мэнсона. Александр Михайлович, судя по его глазам, был готов врезать канадскому защитнику, но их потасовка завершилась дипломатично, и Мэнсон быстро понял, что поступил неправильно.
После второго гола "Вашингтона" могло показаться, что "Кэпиталз" прибавят в третьей 20-минутке, но вместо этого в заключительном периоде матча гостям пришлось перейти в режим выживания. "Лавины" буквально смели "столичных", которых из последних сил выручал Чарли Линдгрен, но и его спасений оказалось недостаточно. Во второй половине периода "Колорадо" трижды в течение пяти минут поразил ворота "Кэпс". И если гол Кейла Макара судьи после видеопросмотра отменили из-за помехи вратарю, то шайбы Арттури Лехконена и Маккиннона были заброшены по правилам. Маккиннон в итоге записал на свой счет 3 очка за матч (2+1), достиг отметки в 1100 баллов за карьеру в НХЛ и сравнялся с Макдэвидом в бомбардирском зачете сезона.
© REUTERS / Isaiah J. DowningНатан Маккиннон
Натан Маккиннон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Isaiah J. Downing
Натан Маккиннон
"Вашингтон" же потерпел третье поражение подряд и поставил под серьезный вопрос свои перспективы попасть в плей-офф. Отставание "Кэпиталз" от лидеров Столичного дивизиона и от первой восьмерки Восточной конференции пока не является большим и критичным, но с каждой неудачей команды Александра Овечкина, который пятый раз за сезон оформил четырехматчевую безголевую серию, только увеличивается. Исправлять ситуацию "столичные" будут в Канаде: впереди у них запланированы гостевые матчи в Ванкувере, Калгари и Эдмонтоне.
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзКолорадо ЭвеланшАлександр ОвечкинКейл МакарНэтан МаккиннонМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
