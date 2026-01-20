Овечкин чуть не подрался с канадцем! Русский богатырь был в ярости

"Вашингтон" проиграл "Колорадо" в матче чемпионата НХЛ и потерпел третье поражение подряд. Александр Овечкин отметился результативной передачей, но продлил личную безголевую серию до четырех игр. Российский ветеран также едва не подрался с обидчиком своего одноклубника.

"Вашингтон" отдаляется от плей-офф

Вторую трехматчевую домашнюю серию в 2026-м году "Вашингтон Кэпиталз" провел так же, как и первую, — нестабильно. Подопечные Спенсера Карбери снова не смогли выиграть хотя бы две встречи подряд. Зато проиграть дважды кряду им удалось.

После волевой победы в ярком и даже драматичном матче против "Монреаль Канадиенс" (3:2 ОТ) "столичные" откровенно провалились и сдались в игре с "Сан-Хосе Шаркс" (2:3), показав ужасные первые два периода и включившись в борьбу лишь в третьей 20-минутке, когда их соперники здорово сыграли в обороне, а затем не нашли возможностей оказать должное сопротивление лучшему клубу последних двух сезонов "Флориде Пантерз" (2:5), который в нынешнем чемпионате ввиду отсутствия лидеров команды выступает ниже ожидаемого, а сутками ранее перед встречей с "Вашингтоном" был буквально унижен "Каролиной Харрикейнз" счетом 9:1.

В отсутствии стабильности в принципе складывается весь сезон для "Кэпиталз". После отличного старта чемпионата "Вашингтон" провел крайне неудачный отрезок с конца октября по середину ноября, затем очень мощно отыграл период до начала ноября, вырвавшись в список лидеров первенства и став одной из самых результативных команд сезона, а после этого растерял все добытое преимущество, вылетел из зоны плей-офф и вновь оказался в зоне турбулентности. В ней команда пребывает по сей день. "Столичным" не хватает стабильности во всем: в результатах, в игре, в способности выполнять тренерскую установку в течение всего матча, а не отдельного периода, а также в кадрах — из-за травм у важных игроков "Кэпс" до сих пор не могут сыграть в по-настоящему оптимальном составе.

« "Дело заключается не в тактике и стратегии. Все дело в стабильности, в умении повторять определенный стиль игры, необходимый для успеха в этой лиге. В умении делать нужные вещи снова и снова — от игры к игре, от периода к периоду, от смены к смене. Но пока что мы не в состоянии поддерживать это достаточно долго и последовательно", — заявил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

© REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин © REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин

Завершив домашнюю серию, "Кэпиталз" отправились на самые долгие выездные гастроли в нынешнем регулярном сезоне. Очередная поездка "столичных" составит практически две недели, а именно — 12 дней. Столь длительный выезд станет для Александра Овечкина и компании самым долгим за последние три с лишним года: последний раз 12 дней на выезде "Вашингтон" провел в ноябре-декабре 2022-го. В рамках этой поездки "Кэпиталз" предстоит провести шесть матчей. В том числе сегодняшний против "Колорадо Эвеланш".

Если у "Вашингтона" имеются проблемы с достижением стабильности, то "Колорадо" о таких трудностях даже не слышал. "Лавины" за весь сезон лишь трижды проиграли дважды кряду, а их худшая серия (четыре поражения подряд) случилась еще в начале чемпионата, после чего подопечные Джареда Беднара набрали мощный ход, которого придерживаются по сей день, несмотря на то, что перед сегодняшней встречей с "Кэпиталз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" (3:4 ОТ) и "Нэшвилл Предаторз" (3:7). "Эвеланш" являются практически абсолютно лучшей командой чемпионата: они лидируют в лиге по количеству побед, набранных очков и по заброшенным шайбам, а также надежнее всех в охраняют свои ворота и успешнее всех реализуют большинство.

Сильны "лавины" и индивидуально. Их лидер и главный нападающий Натан Маккиннон является лучшим снайпером чемпионата (36 голов в 46 матчах) и признается едва ли не главным претендентом на "Харт Трофи" по итогам сезона, а по набранным очкам (82) до сегодняшнего матча шел вторым в рейтинге после своего соотечественника и звезды "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида (85 очков). Традиционно мощно выступает и защитник "Эвеланш" Кейл Макар. Он занимает среди защитников лиги первое место по набранным очкам (53 балла в 46 матчах), второе по результативным передачам (39) и третье по голам (13). Для сравнения — капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в своем 21-м сезоне в НХЛ набрал 41 балл (20+21) в предыдущих 49 играх.

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

"Вашингтон" терпит бедствие

Матч в Денвере пошел не плану "Вашингтона" с самого начала. На второй минуте встречи "Кэпиталз" получили право на игру в формате "5 на 4", но раннее большинство гости из столицы США провалили. С реализацией "лишнего" у "Кэпс" имеются огромные трудности на протяжении всего сезона, и этот момент является едва ли не единственным стабильным в игре, чем вряд ли может быть доволен Спенсер Карбери. Вскоре после ужасной игры в большинстве "Вашингтон" еще и пропустил: Кейл Макар здорово бросил в сторону ворот, и шайба после техничного подставления от Паркера Келли влетела в сетку.

"Кэпиталз" пришлось доставать из себя все, чтобы восстановить статус-кво. Вторую попытку большинства, которую "столичные" получили вскоре после пропущенной шайбы, они все-таки использовали. За "Вашингтон" вновь отличился Джейкоб Чикран. Именно он забросил все две шайбы команды в предыдущем матче против "Флориды", он же отличился и сегодня, отметившись своим 18-м голом в сезоне и закрепившись в тройке лучших снайперов команды в чемпионате.

Символично, что пара защитников "Кэпиталз" Чикран — Карлсон едва не соорудила для "Вашингона" еще один гол. Во втором периоде оба защитника организовали классную атаку на скорости, в ходе которой Чикран красивой подкидкой вывел Карлсона один на один с вратарем. Тому не хватило техники, чтобы переиграть голкиперу.

Впрочем, все тот же Чикран сыграл и против "Кэпиталз", когда в дебюте второго периода попал клюшкой по лицу форварду "Колорадо" Россу Колтону и разбил ему его в кровь, за что был наказан двойным малым штрафом. "Эвеланш" в рамках большинства соорудили один гол и вновь вышли вперед: Натан Маккиннон хлестким броском "прошил" Чарли Линдгрена и забросил свою 37-ю шайбу в сезоне. А под конец периода "Вашингтон" пропустил еще раз. Виктор Олофссон быстрее всех сориентировался на отскоке после дальнего броска Джоша Мэнсона и отлично сыграл на добивании.

На третий гол "Кэпиталз" отреагировали оперативно и правильно. Спустя всего лишь 17 секунд после пропущенной от Олофссона шайбы "столичные" сократили отставание в счете. Александр Овечкин здорово сыграл у дальнего борта, отвоевал шайбу и вовремя увидел подключение партнера: российский форвард быстро отпасовал в зону пятака, куда прибыл Этен Фрэнк, красиво переигравший голкипера "Колорадо".

До этого Овечкин, который провел 1541-й матч в своей карьере в чемпионатах НХЛ и вышел по этому показателю на чистое 18-е место в истории лиги, выделился в ином свете. Еще в конце первого периода Джош Мэнсон при игре у своих ворот намеренно заехал клюшкой по лицу форварду "Вашингтона" Нику Дауду, после чего тот упал на лед. Овечкин, находившийся в этот момент на площадке, моментально вспылил и сразу же заступился за своего одноклубника, набросившись на Мэнсона. Александр Михайлович, судя по его глазам, был готов врезать канадскому защитнику, но их потасовка завершилась дипломатично, и Мэнсон быстро понял, что поступил неправильно.

После второго гола "Вашингтона" могло показаться, что "Кэпиталз" прибавят в третьей 20-минутке, но вместо этого в заключительном периоде матча гостям пришлось перейти в режим выживания. "Лавины" буквально смели "столичных", которых из последних сил выручал Чарли Линдгрен, но и его спасений оказалось недостаточно. Во второй половине периода "Колорадо" трижды в течение пяти минут поразил ворота "Кэпс". И если гол Кейла Макара судьи после видеопросмотра отменили из-за помехи вратарю, то шайбы Арттури Лехконена и Маккиннона были заброшены по правилам. Маккиннон в итоге записал на свой счет 3 очка за матч (2+1), достиг отметки в 1100 баллов за карьеру в НХЛ и сравнялся с Макдэвидом в бомбардирском зачете сезона.

© REUTERS / Isaiah J. Downing Натан Маккиннон © REUTERS / Isaiah J. Downing Натан Маккиннон