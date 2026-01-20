Рейтинг@Mail.ru
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от третьего поражения подряд
Хоккей
 
03:11 20.01.2026
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от третьего поражения подряд
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от третьего поражения подряд - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от третьего поражения подряд
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от третьего поражения подряд

Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Колорадо"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 января 2026 • начало в 00:00
Завершен
Колорадо
5 : 2
Вашингтон
05:54 • Паркер Келли
(Кэйл Макар, Алекс Барре-Буле)
27:03 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Виктор Олофссон)
35:58 • Виктор Олофссон
(Джош Мэнсон, Брок Нельсон)
52:32 • Арттури Лехконен
(Натан Маккиннон)
56:30 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш)
07:27 • Якоб Чичрун
(Дилан Строум, Этен Франк)
36:15 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Ник Дауд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). В составе "Колорадо" шайбы забросили Паркер Келли (6-я минута), Натан Маккиннон (28, 57), Виктор Олофссон (36) и Арттури Лехконен (53). У гостей отличились Джейкоб Чикран (8) и Этен Фрэнк (37).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 58 секунд игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот и отметился голевой передачей. Безголевая серия россиянина составляет четыре игры подряд. В 50 матчах сезона-2025/26 форвард "столичных" набрал 42 очка (20 голов и 22 передачи).
Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко один раз бросил в створ и заблокировал один бросок. Нападающий "Колорадо" Захар Бардаков применил один силовой прием. Форвард "Эвеланш" Валерий Ничушкин пропустил матч из-за травмы верхней части тела.
"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд. "Колорадо" выиграл третью игру в последних пяти матчах чемпионата НХЛ.
