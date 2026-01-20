Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от третьего поражения подряд

Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). В составе "Колорадо" шайбы забросили Паркер Келли (6-я минута), Натан Маккиннон (28, 57), Виктор Олофссон (36) и Арттури Лехконен (53). У гостей отличились Джейкоб Чикран (8) и Этен Фрэнк (37).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 58 секунд игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот и отметился голевой передачей. Безголевая серия россиянина составляет четыре игры подряд. В 50 матчах сезона-2025/26 форвард "столичных" набрал 42 очка (20 голов и 22 передачи).
Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко один раз бросил в створ и заблокировал один бросок. Нападающий "Колорадо" Захар Бардаков применил один силовой прием. Форвард "Эвеланш" Валерий Ничушкин пропустил матч из-за травмы верхней части тела.
"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд. "Колорадо" выиграл третью игру в последних пяти матчах чемпионата НХЛ.
