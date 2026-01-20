Тепло и вода есть лишь в одном микрорайоне Херсона, заявил Сальдо

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ситуация в Херсоне очень тяжелая, в городе остался единственный микрорайон, где есть полноценное отопление и водоснабжение, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.