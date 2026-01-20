Тепло и вода есть лишь в одном микрорайоне Херсона, заявил Сальдо

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ситуация в Херсоне очень тяжелая, в городе остался единственный микрорайон, где есть полноценное отопление и водоснабжение, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сам город (Херсон - ред.), конечно же, в очень тяжелом состоянии. Единственный микрорайон - Таврический, это самый дальний район, который дальше всего находится от берега Днепра, там есть отопление, частично есть электричество, есть водоснабжение. А во всех остальных районах веерные отключения, неплановые отключения электроэнергии, отопления нет вообще, люди отапливаются как могут", - рассказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.