Рейтинг@Mail.ru
Тепло и вода есть лишь в одном микрорайоне Херсона, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/kherson-2068934042.html
Тепло и вода есть лишь в одном микрорайоне Херсона, заявил Сальдо
Тепло и вода есть лишь в одном микрорайоне Херсона, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.01.2026
Тепло и вода есть лишь в одном микрорайоне Херсона, заявил Сальдо
Ситуация в Херсоне очень тяжелая, в городе остался единственный микрорайон, где есть полноценное отопление и водоснабжение, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T06:48:00+03:00
2026-01-20T06:48:00+03:00
херсон
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068231869_0:114:1943:1207_1920x0_80_0_0_ba5c63e5fcf941285e56ee56a29b80c9.jpg
https://ria.ru/20260120/naemniki-2068918264.html
херсон
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068231869_0:0:1943:1458_1920x0_80_0_0_bfa52c96792ca3609571f9a48cdb6154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо
Херсон, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо
Тепло и вода есть лишь в одном микрорайоне Херсона, заявил Сальдо

Губернатор Сальдо: тепло и вода есть лишь в одном микрорайоне Херсона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ситуация в Херсоне очень тяжелая, в городе остался единственный микрорайон, где есть полноценное отопление и водоснабжение, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сам город (Херсон - ред.), конечно же, в очень тяжелом состоянии. Единственный микрорайон - Таврический, это самый дальний район, который дальше всего находится от берега Днепра, там есть отопление, частично есть электричество, есть водоснабжение. А во всех остальных районах веерные отключения, неплановые отключения электроэнергии, отопления нет вообще, люди отапливаются как могут", - рассказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Наемники выдавливают мирных жителей с Карантинного острова, сообщил Сальдо
01:06
 
ХерсонХерсонская областьДнепр (река)Владимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала