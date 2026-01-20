https://ria.ru/20260120/kanada-2069154218.html
Канада поддержала право Гренландии и Дании определять будущее острова
Канада поддержала право Гренландии и Дании определять будущее острова
Канада поддержала право Гренландии и Дании определять будущее острова
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Канада поддерживает право Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова, заявил во вторник премьер-министр Канады Марк Карни на фоне притязаний США на Гренландию.
"Что касается суверенитета Арктики
, то мы твердо стоим на стороне Гренландии
и Дании
и полностью поддерживаем их право определять будущее Гренландии", - заявил Карни
на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе
.
Участники форума, присутствующие в зале, встретили заявление канадского премьера аплодисментами.
"Канада решительно выступает против введения пошлин из-за Гренландии и призывает к переговорам для достижения наших общих целей по обеспечению безопасности и процветания в Арктике", - добавил Карни.
В субботу президент США Дональд Трамп
сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.