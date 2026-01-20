Рейтинг@Mail.ru
Канада поддержала право Гренландии и Дании определять будущее острова
20:32 20.01.2026
Канада поддержала право Гренландии и Дании определять будущее острова
Канада поддержала право Гренландии и Дании определять будущее острова

Карни: Канада выступает против пошлин США из-за Гренландии

© AP Photo / Thomas PadillaМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Марк Карни. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Канада поддерживает право Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова, заявил во вторник премьер-министр Канады Марк Карни на фоне притязаний США на Гренландию.
"Что касается суверенитета Арктики, то мы твердо стоим на стороне Гренландии и Дании и полностью поддерживаем их право определять будущее Гренландии", - заявил Карни на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Канада выступила за защиту от действий России в Арктике
Вчера, 20:22
Участники форума, присутствующие в зале, встретили заявление канадского премьера аплодисментами.
"Канада решительно выступает против введения пошлин из-за Гренландии и призывает к переговорам для достижения наших общих целей по обеспечению безопасности и процветания в Арктике", - добавил Карни.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп усилил внимание к еще одной стране в Западном полушарии, сообщили СМИ
18 января, 17:00
 
