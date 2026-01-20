Канада поддержала право Гренландии и Дании определять будущее острова

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Канада поддерживает право Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова, заявил во вторник премьер-министр Канады Марк Карни на фоне притязаний США на Гренландию.

"Что касается суверенитета Арктики , то мы твердо стоим на стороне Гренландии Дании и полностью поддерживаем их право определять будущее Гренландии", - заявил Карни на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе

Участники форума, присутствующие в зале, встретили заявление канадского премьера аплодисментами.

"Канада решительно выступает против введения пошлин из-за Гренландии и призывает к переговорам для достижения наших общих целей по обеспечению безопасности и процветания в Арктике", - добавил Карни.

Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии Финляндии , которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.