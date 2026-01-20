Рейтинг@Mail.ru
Канада выступила за защиту от действий России в Арктике - РИА Новости, 20.01.2026
20:22 20.01.2026
Канада выступила за защиту от действий России в Арктике
Канада выступила за защиту от действий России в Арктике - РИА Новости, 20.01.2026
Канада выступила за защиту от действий России в Арктике
Канада считает необходимым выстраивание защиты от действий России в Арктике, заявил премьер-министр страны Марк Карни на фоне притязаний США на Гренландию, не... РИА Новости, 20.01.2026
Канада выступила за защиту от действий России в Арктике

Премьер Канады Карни призвал выстраивать защиту от России в Арктике

© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Канада считает необходимым выстраивание защиты от действий России в Арктике, заявил премьер-министр страны Марк Карни на фоне притязаний США на Гренландию, не раскрыв подробностей.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США прекрасно знают об отсутствии у России и Китая планов по захвату Гренландии.
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Канада обдумывает отправку войск в Гренландию, сообщают СМИ
19 января, 02:45
19 января, 02:45
"Россия, без сомнения, представляет угрозу в Арктике... Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться", - заявил Карни на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.
При этом он добавил, что на данный момент эта "угроза" является скорее потенциальной, чем реальной.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп усилил внимание к еще одной стране в Западном полушарии, сообщили СМИ
18 января, 17:00
18 января, 17:00
 
В миреГренландияСШАРоссияМарк КарниСергей ЛавровДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортАрктика
 
 
