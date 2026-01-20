Канада выступила за защиту от действий России в Арктике

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Канада считает необходимым выстраивание защиты от действий России в Арктике, заявил премьер-министр страны Марк Карни на фоне притязаний США на Гренландию, не раскрыв подробностей.

"Россия, без сомнения, представляет угрозу в Арктике ... Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться", - заявил Карни на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе

При этом он добавил, что на данный момент эта "угроза" является скорее потенциальной, чем реальной.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании Финляндии . Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.