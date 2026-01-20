Канада выступила за защиту от действий России в Арктике

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Канада считает необходимым выстраивание защиты от действий России в Арктике, заявил премьер-министр страны Марк Карни на фоне притязаний США на Гренландию, не раскрыв подробностей.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США прекрасно знают об отсутствии у России и Китая планов по захвату Гренландии.
При этом он добавил, что на данный момент эта "угроза" является скорее потенциальной, чем реальной.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.