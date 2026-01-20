https://ria.ru/20260120/kanada-2068997197.html
Канада хочет нарастить присутствие в Арктике из-за ситуации с Гренландией
Канада намерена нарастить своё присутствие в Арктике на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, заявила во вторник... РИА Новости, 20.01.2026
Канада хочет нарастить присутствие в Арктике из-за ситуации с Гренландией
Ананд: Канада усилит присутствие в Арктике на фоне заявлений Трампа о Гренландии