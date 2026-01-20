Рейтинг@Mail.ru
Канада хочет нарастить присутствие в Арктике из-за ситуации с Гренландией - РИА Новости, 20.01.2026
12:24 20.01.2026
Канада хочет нарастить присутствие в Арктике из-за ситуации с Гренландией
Канада хочет нарастить присутствие в Арктике из-за ситуации с Гренландией
Канада намерена нарастить своё присутствие в Арктике на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, заявила во вторник... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
гренландия
канада
арктика
дональд трамп
анита ананд
нато
РИА Новости
в мире, гренландия, канада, арктика, дональд трамп, анита ананд, нато
В мире, Гренландия, Канада, Арктика, Дональд Трамп, Анита Ананд, НАТО
Канада хочет нарастить присутствие в Арктике из-за ситуации с Гренландией

Ананд: Канада усилит присутствие в Арктике на фоне заявлений Трампа о Гренландии

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Канада намерена нарастить своё присутствие в Арктике на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, заявила во вторник министр иностранных дел страны Анита Ананд.
По её словам, Оттава уже в следующем месяце откроет консульство в Гренландии - автономной территории Дании. Как отметила Ананд, этот шаг готовился ещё до текущего обострения ситуации вокруг региона.
"У нас нет иного выбора, кроме как обеспечить укрепление нашего присутствия в Арктике. Вопросы арктической безопасности находятся в центре нашего внимания", - сказала Ананд в интервью агентству Блумберг на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Ранее Трамп заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов, так как она "полностью зависит от Вашингтона".
Помимо Канады США также заявляли о претензиях на Гренландию, которая входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
