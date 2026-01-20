Рейтинг@Mail.ru
Камера на участке может нарушать неприкосновенность частной жизни соседей
07:25 20.01.2026
Камера на участке может нарушать неприкосновенность частной жизни соседей
Камера на участке может нарушать неприкосновенность частной жизни соседей
происшествия
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
происшествия
Происшествия
Камера на участке может нарушать неприкосновенность частной жизни соседей

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Съемка камеры видеонаблюдения, установленной на собственном участке, может нарушать неприкосновенность частной жизни соседей, говорится в решении московского суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Из него следует, что собственница земельного участка в подмосковном СНТ увидела под коньком крыши двухэтажного жилого дома соседей установленную IP-видеокамеру с широким углом обзора, датчиком движения, функциями записи видео и звука. Из положения камеры следовало, что в кадр попадают передвижения женщины по собственному участку, передвижения ее родственников и гостей.
Владелица участка высказала претензию соседям в мессенджере, но камера осталась на прежнем месте, тогда она решила обратиться в суд. После подачи иска соседи камеру перевесили, тем не менее дело было рассмотрено.
В суде были изучены характеристики камеры и подтвержден тот факт, что изначально в ее объектив попадало 30-40% площади земельного участка истицы. Кроме того, было принято и утверждение, что третьи лица могли потенциально получить доступ к данным с камеры через QR-код, пароль или приложение.
"Перевесив спорную видеокамеру после обращения в суд, ответчик признала, что нарушала законные права (истца) на неприкосновенность частной жизни", - решил суд, изучив доказательства.
Суд оставил без удовлетворения требование перевесить камеру, так как "на день разрешения спора права истца ответчик не нарушает", однако обязал последнего оплатить расходы на услуги представителя, участие специалиста в заседании, его заключение и госпошлину.
Отдельно суд подчеркнул, что сама по себе установка камеры видеонаблюдения не свидетельствует о хранении, использовании и распространении сведений о частной жизни семьи истца, факт правонарушения доказан не был, поскольку ответчик устранил суть претензии до заседания суда, перевесив камеру.
