Камера на участке может нарушать неприкосновенность частной жизни соседей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Съемка камеры видеонаблюдения, установленной на собственном участке, может нарушать неприкосновенность частной жизни соседей, говорится в решении московского суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из него следует, что собственница земельного участка в подмосковном СНТ увидела под коньком крыши двухэтажного жилого дома соседей установленную IP-видеокамеру с широким углом обзора, датчиком движения, функциями записи видео и звука. Из положения камеры следовало, что в кадр попадают передвижения женщины по собственному участку, передвижения ее родственников и гостей.

Владелица участка высказала претензию соседям в мессенджере, но камера осталась на прежнем месте, тогда она решила обратиться в суд. После подачи иска соседи камеру перевесили, тем не менее дело было рассмотрено.

В суде были изучены характеристики камеры и подтвержден тот факт, что изначально в ее объектив попадало 30-40% площади земельного участка истицы. Кроме того, было принято и утверждение, что третьи лица могли потенциально получить доступ к данным с камеры через QR-код, пароль или приложение.

"Перевесив спорную видеокамеру после обращения в суд, ответчик признала, что нарушала законные права (истца) на неприкосновенность частной жизни", - решил суд, изучив доказательства.

Суд оставил без удовлетворения требование перевесить камеру, так как "на день разрешения спора права истца ответчик не нарушает", однако обязал последнего оплатить расходы на услуги представителя, участие специалиста в заседании, его заключение и госпошлину.