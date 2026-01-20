Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда на Камчатке закончатся снегопады - РИА Новости, 20.01.2026
14:47 20.01.2026
Синоптик рассказал, когда на Камчатке закончатся снегопады
Синоптик рассказал, когда на Камчатке закончатся снегопады - РИА Новости, 20.01.2026
Синоптик рассказал, когда на Камчатке закончатся снегопады
Новых мощных снегопадов на Камчатке не ожидается, пик пройден, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:47:00+03:00
2026-01-20T14:47:00+03:00
камчатка, петропавловск-камчатский, общество
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Общество
Синоптик рассказал, когда на Камчатке закончатся снегопады

РИА Новости: синоптик Шувалов заявил, что пик снегопадов на Камчатке пройден

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСнегопад в Петропавловске-Камчатском
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Снегопад в Петропавловске-Камчатском
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новых мощных снегопадов на Камчатке не ожидается, пик пройден, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Нет, новых снегопадов не будет. Пик пройден", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос, ожидаются ли новые мощные снегопады на Камчатке.
Служебные автомобили Росгвардии помогают жителям Петропавловска-Камчатского добраться до дома во время приостановки работы пассажирских автобусов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Осадки на Камчатке признаны уникальными за период около 60 лет
19 января, 04:40
В настоящее время на полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор не восстановлено полноценное автобусное сообщение, жителям не рекомендуется покидать дома без необходимости.
По словам начальника камчатского управления по гидрометеорологии Веры Поляковой, погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер, они стали уникальными примерно за 60 лет.
Мужчина убирает снег в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Глава Камчатки просит помощи правительства в борьбе с последствиями циклона
Вчера, 02:27
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийОбщество
 
 
