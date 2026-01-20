Каллас заявила, что ЕС не хочет "затевать драку" с США из-за Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. ЕС не заинтересован в том, чтобы "затевать драку" с США, но намерен придерживаться своей позиции по Гренландии и располагает необходимыми рычагами давления, заявила на пленарной сессии Европарламента глава евродипломатии Кая Каллас.