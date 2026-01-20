Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила, что ЕС не хочет "затевать драку" с США из-за Гренландии
15:43 20.01.2026 (обновлено: 15:58 20.01.2026)
Каллас заявила, что ЕС не хочет "затевать драку" с США из-за Гренландии
© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. ЕС не заинтересован в том, чтобы "затевать драку" с США, но намерен придерживаться своей позиции по Гренландии и располагает необходимыми рычагами давления, заявила на пленарной сессии Европарламента глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы не заинтересованы затевать драку, но мы будем стоять на своем. У Европы есть целый ряд инструментов для защиты своих интересов", - заявила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
19 января, 08:00
Каллас также констатировала, что в ситуации вокруг Гренландии ЕС оказался в кризисе, "с которым никогда ранее не сталкивался".
"Но если есть опасения по поводу безопасности Гренландии, НАТО вполне подходит для решения этих проблем", - полагает она.
Каллас также в свойственной ей русофобской манере заявила, что "по мере таяния арктических льдов" якобы возрастает риск того, что "Россия и Китай продолжат наращивать свое присутствие в регионе". Она напомнила, что "в течение многих лет Россия инвестировала средства в военные объекты на Крайнем Севере", не пояснив связь этого с нынешним кризисом в Арктике, который развивается по иным причинам и с участием совершенно других игроков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США прекрасно знают об отсутствии у России и Китая планов по захвату Гренландии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
 
ГренландияВ миреЕвросоюзСШАКайя КалласЕвропарламентНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
