Рейтинг@Mail.ru
В Ялте школьники массово исполнили новый гимн Крыма - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/jalta-2068998404.html
В Ялте школьники массово исполнили новый гимн Крыма
В Ялте школьники массово исполнили новый гимн Крыма - РИА Новости, 20.01.2026
В Ялте школьники массово исполнили новый гимн Крыма
Более 150 школьников Ялты массово исполнили новый гимн Крыма, акция приурочена ко Дню республики, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:29:00+03:00
2026-01-20T12:29:00+03:00
республика крым
россия
владимир путин
верховная рада украины
оон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147743/25/1477432509_0:129:2840:1727_1920x0_80_0_0_54f373369a583666caefe022f7ce0f05.jpg
https://ria.ru/20260119/krym-2068746401.html
https://ria.ru/20251218/krym-2062886657.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147743/25/1477432509_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_aa968ee1e6ea081522c01bb54854c28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, владимир путин, верховная рада украины, оон, общество
Республика Крым, Россия, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, ООН, Общество
В Ялте школьники массово исполнили новый гимн Крыма

В Ялте более 150 школьников исполнили новый гимн Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Более 150 школьников Ялты массово исполнили новый гимн Крыма, акция приурочена ко Дню республики, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета парламента Крыма по информационной политике Анастасия Прядко.
Двадцатого января крымчане ежегодно отмечают День Республики Крым.
"В честь праздника учащиеся одной из самых больших школ Ялты — школы-коллегиума №1 — исполнили новый гимн Крыма, который был утверждён в 2025 году", - сказала Прядко.
По ее словам, в исполнении гимна приняли участие более 150 детей разных возрастов и руководство школы.
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри. - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Хуснуллин рассказал о турпотоке в Крым в 2025 году
19 января, 12:00
В Крымской области, переданной в состав УССР в 1954 году, 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Это был первый плебисцит в истории СССР. По его итогам за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовали 93,26% избирателей.
На основании результатов референдума 12 февраля 1991 года Верховная рада Украины приняла закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики", при этом вторая часть вынесенного на референдум вопроса - о повышении статуса Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора — в данном законе не была учтена.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Крым полностью вписался в российское пространство, заявил Аксенов
18 декабря 2025, 12:33
 
Республика КрымРоссияВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныООНОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала