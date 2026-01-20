МИД Израиля показал кадры похищения тела убитого израильтянина БАПОР

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видеоролик, на котором запечатлен сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), похищающий тело израильтянина, убитого палестинскими террористами 7 октября 2023 года.
"Седьмого октября (2023 года - ред.) социальный работник БАПОР Файсал Али Мусалем похитил тело израильского мирного жителя Йонатана Самерано. Это не был единичный случай. БАПОР давно перестала быть гуманитарной организацией, превратившись в рассадник терроризма (палестинского движения - ред.) ХАМАС ... Это не гуманитарная деятельность. Это проникновение террористов, разоблаченное на практике", - говорится в сообщении министерской пресс-службы в Telegram-канале, где было опубликовано видео.
Ведомство вновь заявило, что сотрудники БАПОР якобы участвовали в массовом убийстве и похищениях израильтян 7 октября 2023 года, а инфраструктура БАПОР использовалась для деятельности радикальных группировок в секторе Газа.
Ранее во вторник власти Израиля снесли штаб-квартиру БАПОР в Иерусалиме. Это произошло в соответствии с законом о запрете деятельности БАПОР, который вступил в силу в Израиле в январе 2025 года.