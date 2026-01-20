МИД Израиля показал кадры похищения тела убитого израильтянина БАПОР

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видеоролик, на котором запечатлен сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), похищающий тело израильтянина, убитого палестинскими террористами 7 октября 2023 года.

Ведомство вновь заявило, что сотрудники БАПОР якобы участвовали в массовом убийстве и похищениях израильтян 7 октября 2023 года, а инфраструктура БАПОР использовалась для деятельности радикальных группировок в секторе Газа.