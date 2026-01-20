Рейтинг@Mail.ru
МИД Израиля показал кадры похищения тела убитого израильтянина БАПОР
22:13 20.01.2026
МИД Израиля показал кадры похищения тела убитого израильтянина БАПОР
МИД Израиля показал кадры похищения тела убитого израильтянина БАПОР
МИД Израиля показал кадры похищения тела убитого израильтянина БАПОР

МИД Израиля показал кадры похищения тела убитого израильтянина сотрудником БАПОР

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видеоролик, на котором запечатлен сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), похищающий тело израильтянина, убитого палестинскими террористами 7 октября 2023 года.
"Седьмого октября (2023 года - ред.) социальный работник БАПОР Файсал Али Мусалем похитил тело израильского мирного жителя Йонатана Самерано. Это не был единичный случай. БАПОР давно перестала быть гуманитарной организацией, превратившись в рассадник терроризма (палестинского движения - ред.) ХАМАС ... Это не гуманитарная деятельность. Это проникновение террористов, разоблаченное на практике", - говорится в сообщении министерской пресс-службы в Telegram-канале, где было опубликовано видео.
Ведомство вновь заявило, что сотрудники БАПОР якобы участвовали в массовом убийстве и похищениях израильтян 7 октября 2023 года, а инфраструктура БАПОР использовалась для деятельности радикальных группировок в секторе Газа.
Ранее во вторник власти Израиля снесли штаб-квартиру БАПОР в Иерусалиме. Это произошло в соответствии с законом о запрете деятельности БАПОР, который вступил в силу в Израиле в январе 2025 года.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава БАПОР назвал закрытие Израилем медцентра ООН пренебрежением правом
15 января, 22:44
 
