В Москве суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до апреля
В Москве суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до апреля
Мосгорсуд продлил до 23 апреля арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:05:00+03:00
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
В Москве суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до апреля
Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до 23 апреля