В Москве суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до апреля
13:05 20.01.2026
В Москве суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до апреля
Мосгорсуд продлил до 23 апреля арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.01.2026
происшествия, тимур иванов, московский городской суд
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд
© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 23 апреля арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мосгорсуда Иванову Тимуру Вадимовичу продлен срок содержания под стражей до 23 апреля", - сказала собеседница агентства.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Защита обжаловала приговор в апелляции, но он был признан законным.
ПроисшествияТимур ИвановМосковский городской суд
 
 
