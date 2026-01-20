Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Франция назвала угрозы Трампа ввести пошлины на вино неприемлемыми - РИА Новости, 20.01.2026
11:39 20.01.2026
Reuters: Франция назвала угрозы Трампа ввести пошлины на вино неприемлемыми
Угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200% пошлины на французские вина для "влияния на внешнюю политику" Франции неприемлемы, заявил агентству Рейтер... РИА Новости, 20.01.2026
Reuters: Франция назвала угрозы Трампа ввести пошлины на вино неприемлемыми

Линия розлива игристых вин
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива игристых вин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200% пошлины на французские вина для "влияния на внешнюю политику" Франции неприемлемы, заявил агентству Рейтер источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское, и тогда президент Франции Эммануэль Макрон все же согласится принять его приглашение в "Совет мира" по Газе.
"Угрозы пошлин для изменения нашей внешней политики являются неприемлемыми и неэффективными", - цитирует агентство источник.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
