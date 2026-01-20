Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек

МАДРИД, 20 янв - РИА Новости. Число жертв железнодорожной катастрофы железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия увеличилось до 42 человек, сообщила во вторник телерадиокомпания RTVE с ссылкой на источники.

"Число погибших в результате железнодорожной аварии, произошедшей в воскресенье в (населенном пункте - ред.) Адамусе, выросло до 42 человек", - передает телерадиокомпания.

Ранее сообщалось о 41 погибшем человеке. Кроме того, сообщается, что спасатели извлекли тела трех погибших, ранее остававшихся заблокированными в вагонах сошедшего с рельсов поезда. Тела будут доставлены в Институт судебной медицины Кордовы для проведения экспертиз и установления личности.