https://ria.ru/20260120/ispaniya-2069165518.html
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек - РИА Новости, 20.01.2026
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек
Число жертв железнодорожной катастрофы железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия увеличилось до 42 человек, сообщила во вторник... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T21:41:00+03:00
2026-01-20T21:41:00+03:00
2026-01-20T21:41:00+03:00
в мире
андалусия
испания
мадрид
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068742245_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_77eafa4d5ca2fab500b1c16694a8ce6a.jpg
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068676331.html
андалусия
испания
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068742245_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_bc7570fef01c2d9ca1475be0347f1fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андалусия, испания, мадрид, столкновение поездов в испании
В мире, Андалусия, Испания, Мадрид, Столкновение поездов в Испании
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек
RTVE: число жертв при столкновении поездов в Испании возросло до 42 человек
МАДРИД, 20 янв - РИА Новости. Число жертв железнодорожной катастрофы железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия увеличилось до 42 человек, сообщила во вторник телерадиокомпания RTVE с ссылкой на источники.
"Число погибших в результате железнодорожной аварии, произошедшей в воскресенье в (населенном пункте - ред.) Адамусе, выросло до 42 человек", - передает телерадиокомпания.
Ранее сообщалось о 41 погибшем человеке. Кроме того, сообщается, что спасатели извлекли тела трех погибших, ранее остававшихся заблокированными в вагонах сошедшего с рельсов поезда. Тела будут доставлены в Институт судебной медицины Кордовы для проведения экспертиз и установления личности.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании
. Поезд, следовавший в Мадрид
, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии около сотни человек получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.