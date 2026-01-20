Рейтинг@Mail.ru
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек
21:41 20.01.2026
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек
Число жертв железнодорожной катастрофы железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия увеличилось до 42 человек, сообщила во вторник... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
андалусия
испания
мадрид
столкновение поездов в испании
андалусия
испания
мадрид
в мире, андалусия, испания, мадрид, столкновение поездов в испании
В мире, Андалусия, Испания, Мадрид, Столкновение поездов в Испании
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек

RTVE: число жертв при столкновении поездов в Испании возросло до 42 человек

Место столкновения скоростных поездов в Испании
Место столкновения скоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Susana Vera
Место столкновения скоростных поездов в Испании
МАДРИД, 20 янв - РИА Новости. Число жертв железнодорожной катастрофы железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия увеличилось до 42 человек, сообщила во вторник телерадиокомпания RTVE с ссылкой на источники.
"Число погибших в результате железнодорожной аварии, произошедшей в воскресенье в (населенном пункте - ред.) Адамусе, выросло до 42 человек", - передает телерадиокомпания.
Ранее сообщалось о 41 погибшем человеке. Кроме того, сообщается, что спасатели извлекли тела трех погибших, ранее остававшихся заблокированными в вагонах сошедшего с рельсов поезда. Тела будут доставлены в Институт судебной медицины Кордовы для проведения экспертиз и установления личности.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии около сотни человек получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.
Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
19 января, 03:44
 
В мире, Андалусия, Испания, Мадрид, Столкновение поездов в Испании
 
 
