Король и королева Испании побывали на месте железнодорожной катастрофы

МАДРИД, 20 янв - РИА Новости. Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия посетили передовой штаб экстренных служб в населенном пункте Адамус в автономном сообществе Андалусия, где ознакомились с ходом спасательных и поисковых работ после железнодорожной катастрофы, сообщила королевская семья.