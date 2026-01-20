Король и королева Испании побывали на месте железнодорожной катастрофы

МАДРИД, 20 янв - РИА Новости. Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия посетили передовой штаб экстренных служб в населенном пункте Адамус в автономном сообществе Андалусия, где ознакомились с ходом спасательных и поисковых работ после железнодорожной катастрофы, сообщила королевская семья.
"Король и королева Испании посетили передовой штаб в Адамусе, где были подробно проинформированы о спасательных и поисковых работах, проведённых после железнодорожной аварии", - говорится в сообщении в социальной сети X.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент ехал встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погиб 41 человек, около сотни получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.